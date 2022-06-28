Тодд Бели вступил в переговоры с "Сити" насчет Стерлинга

Владелец "Челси" Тодд Бели уже вступил в переговоры с "Манчестер Сити" насчет приобретения вингера Рахима Стерлинга.

Анонсируя на днях уход Марины Грановской, "Челси" также объявил о том, что Бели назначил себя временно исполняющим обязанности спортивного директора.



Как раз в своем новом амплуа американский бизнесмен и обратился к "Сити" насчет Стерлинга. Sky Sports ожидает, что за этим последует предложение "синих" о покупке 27-летнего игрока сборной Англии.



Все стороны — "Челси", "Сити" и сам Стерлинг — демонстрируют желание достичь компромисса, поэтому в данный момент сделка выглядит очень вероятной.



Трансферный гуру Фабрицио Романо добавляет, что Рахим не просто хочет перейти в "Челси", но и уже успел обсудить условия личного контракта с "синими".