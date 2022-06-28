Тодд Бели вступил в переговоры с "Сити" насчет Стерлинга

Тодд Бели Владелец "Челси" Тодд Бели уже вступил в переговоры с "Манчестер Сити" насчет приобретения вингера Рахима Стерлинга.

Анонсируя на днях уход Марины Грановской, "Челси" также объявил о том, что Бели назначил себя временно исполняющим обязанности спортивного директора.

Как раз в своем новом амплуа американский бизнесмен и обратился к "Сити" насчет Стерлинга. Sky Sports ожидает, что за этим последует предложение "синих" о покупке 27-летнего игрока сборной Англии.

Все стороны — "Челси", "Сити" и сам Стерлинг — демонстрируют желание достичь компромисса, поэтому в данный момент сделка выглядит очень вероятной.

Трансферный гуру Фабрицио Романо добавляет, что Рахим не просто хочет перейти в "Челси", но и уже успел обсудить условия личного контракта с "синими".


Метки Манчестер Сити, Стерлинг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.06.2022 07:00

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  1. staryi-eblan 28.06.2022 07:40 # staryi-eblan
    Дембеле нормально, но Стерлинг это вообще другой уровень. Замечательный футболист, которого Гвардиола прокачал до уровня топа.

    Удивительно, что Сити согласен его отпустить

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  2. yela 28.06.2022 07:14 # yela
    Предприимчивый дядька

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  3. wearechelsea 28.06.2022 07:05 # wearechelsea
    ИМПЕРАТОР!

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