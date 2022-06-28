Тодд Бели вступил в переговоры с "Сити" насчет Стерлинга
Владелец "Челси" Тодд Бели уже вступил в переговоры с "Манчестер Сити" насчет приобретения вингера Рахима Стерлинга.
Анонсируя на днях уход Марины Грановской, "Челси" также объявил о том, что Бели назначил себя временно исполняющим обязанности спортивного директора.
Как раз в своем новом амплуа американский бизнесмен и обратился к "Сити" насчет Стерлинга. Sky Sports ожидает, что за этим последует предложение "синих" о покупке 27-летнего игрока сборной Англии.
Все стороны — "Челси", "Сити" и сам Стерлинг — демонстрируют желание достичь компромисса, поэтому в данный момент сделка выглядит очень вероятной.
Трансферный гуру Фабрицио Романо добавляет, что Рахим не просто хочет перейти в "Челси", но и уже успел обсудить условия личного контракта с "синими".
28.06.2022 07:00
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Дембеле нормально, но Стерлинг это вообще другой уровень. Замечательный футболист, которого Гвардиола прокачал до уровня топа.
Удивительно, что Сити согласен его отпустить
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Предприимчивый дядька
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ИМПЕРАТОР!
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