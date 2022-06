Светская хроника за вторник

"Ливерпуль" ожидает ухода Мохамеда Салаха через год. "Аякс" требует от "Манчестер Юнайтед" 70 миллионов фунтов за Антони. "Уотфорд" пошел на поводу у своих ЛГБТ-фанатов. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

В "Ливерпуле" ожидают, что нападающий Мохамед Салах покинет клуб свободным агентом через год. (Daily Mirror)



"Барселона" не будет улучшать свое предложение о новом контракте для Усмана Дембеле, что открывает дверь к переходу французского вингера в "Челси". (Marca)



Полузащитник Кристиан Эриксен откажет "Манчестер Юнайтед". (talkSPORT)



"Юнайтед" надеется оформит переходы Эриксена и Френки Де Йонга из "Барселоны", после чего переключится на вингера "Аякса" Антони. (The Times)



Однако трансфер Антони под вопросом, потому что "Аякс" требует от "Юнайтед" 70 миллионов фунтов за бразильца. (Daily Mirror)



Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва предложил себя "Барселоне", написав текстовое сообщение боссам каталонского клуба. (Munde Deportivo)



"Эвертон" не собирается продавать вингера Энтони Гордона в "Тоттенхэм". (Liverpool Echo)



"Тоттенхэм" — главный претендент на защитника "Барселоны" Клемана Лангле, несмотря на интерес к 27-летнему французу со стороны "Ромы". (Evening Standard)



"Ньюкасл" завершает приобретение защитника "Лилля" Свена Ботмана, но от покупки нападающего "Реймса" Уго Экитике готов отказаться. (Daily Mail)



"Фулхэм" близок к покупке вингера "Шахтера" Манора Соломона и полузащитника "Спортинга" Жоау Палиньи. (Daily Mail)



"Фулхэм" сделал предложение по защитнику "Вольфсбурга" Кевину Мбабу. (Sky Sports)



Другое



Кристоф Гальтье близок к назначению наставником ПСЖ вместо Маурисио Почеттино. (ESPN)



Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг может назначить нападающего Криштиану Роналду новым капитаном команды. (Daily Star)



На свой первый день предсезонной подготовки Тен Хаг прибыл на базу "Юнайтед" к восьми утра. (The Sun)



Легенда "Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон записал поздравительное видео для Харри Магуайра по поводу свадьбы защитника. (The Sun)



Полузащитник Фабиан Дельф отписался от "Эвертона" в инстаграме и удалил все сообщения насчет мерсисайдского клуба. (Daily Star)



"Уотфорд" подвергся критике со стороны своих ЛГБТ-болельщиков, согласившись сыграть товарищеский матч против сборной Катара. Спустя некоторое время "шершни" отменили этот матч. (The Guardian)