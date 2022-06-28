Фернандиньо вернулся в "Атлетико Паранаэнсе"
Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо вернулся в свой бывший клуб "Атлетико Паранаэнсе".
Именно из "Паранаэнсе", сыграв там 72 матча в течение трех лет, Фернандиньо прибыл в Европу, присоединившись к донецкому "Шахтеру" в 2005 году.
В 2013 году Фернандиньо перешел в "Сити", где отыграл девять сезонов, став настоящей легендой клуба с "Этихад".
Замыкая свой карьерный цикл, сейчас 37-летний полузащитник вернулся в "Паранаэнсе". Трансфер состоялся на условиях свободного агента.
В "Паранаэнсе" Фернандиньо получил двухлетний контракт и 5-й игровой номер, сообщает Manchester Evening News.
28.06.2022 00:05
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