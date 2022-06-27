Кристенсен объяснил свое решение уйти из "Челси"

Защитник Андреас Кристенсен прокомментировал свое решение покинуть "Челси".

По ходу минувшего сезона Кристенсен был на пороге нового пятилетнего контракта, но в последний момент передумал и теперь покидает "Стэмфорд Бридж" свободным агентом.



По словам Андреаса, это было непростое решение. 26-летний датчанин чувствует, что люди не понимают в полное мере его любовь к "Челси".



"Я принял сложное решение покинуть Данию в 16 лет. Я познакомился со множеством различных клубов, но моим единственным настоящим выбором всегда был "Челси". С момента своего перехода я чувствовал себя как дома. Я благодарен Джиму Фрэйзеру и Нилу Бату, которые сразу приняли меня как члена семьи".



"Мне довелось поиграть у ряда великолепных тренеров, включая Конте, Моуриньо и теперь Томаса Тухеля. В прошлом году мы выиграли Лигу Чемпионов в Порту, и этим достижением я горжусь больше всего".



"Когда я пришел в "Челси", то был молодым парнем со всеми надеждами и страхами игрока, который начинает свою карьеру. Я благодарен клубу, который исполнил мою мечту".



"Проведя 10 замечательных лет в этом клубе, теперь я чувствую, что это правильное время для меня и моей семьи откликнуться на новый вызов. Последние месяцы были тяжелыми в психологическом плане, и решение покинуть этот клуб и этих фанатов было непростым".



"Я не самый болтливый человек, поэтому иногда люди не знают, как много этот клуб и эти фанаты значили для меня. Я буду скучать по игрокам, персоналу и каждому здесь. Я желаю клубу и фанатам всего наилучшего в будущем", — говорится в заявлении Кристенсена.