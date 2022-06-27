Дембеле ответит "Челси" в ближайшие 72 часа

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле даст свой ответ "Челси" в ближайшие 72 часа.

Наравне с Рахимом Стерлингом из "Манчестер Сити", Дембеле является ключевой трансферной целью главного тренера Томаса Тухеля на замену Ромелу Лукаку, который возвращается в "Интер".



Контракт Усмана истекает в конце июня, и "Барселона" все еще не лишилась надежд предотвратить уход игрока, который пять лет назад стоил клубу 110 миллионов фунтов.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, в понедельник "Барселона" провела очередной раунд переговоров с представителями 25-летнего француза.



Однако у Дембеле хватает вариантов на стороне, в том числе с "Челси", и в ближайшие три дня Усман определится со своим будущим.