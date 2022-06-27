"Вест Хэм" выкупил Ареоля у ПСЖ

"Вест Хэм" объявил о выкупе голкипера Альфонса Ареоля у ПСЖ. Сделка оценивается в 7.75 млн. фунтов.

Ареоля присоединился к "Вест Хэму" еще прошлым летом и за сезон аренды, несмотря на роль дублера Лукаша Фабиански, принял участие в 18 матчах во всех соревнованиях.



Альфонс сыграл ключевую роль в достижении командой Дэвида Мойеса полуфинальной стадии Лиги Европы, совершив 29 сейвов в 11 матчах. Именно 29-летний француз получил награду за лучшее спасение сезона в турнире — против Юссефа Эн-Несири из "Севильи" в 1/8 финала.



Своей игрой Ареоля заслужил пятилетний контракт с опцией продления на 12 месяцев. Его согласование было самым сложным, потому что опция выкупа принадлежала "молотобойцам" с самого начала.