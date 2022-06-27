"Эвертон" проявил интерес к Энтони Гордону

Энтони Гордон "Тоттенхэм" проявил интерес к левому вингеру "Эвертона" и молодежной сборной Англии (U-21) Энтони Гордону.

В данный момент "Тоттенхэм" ведет переговоры с "Эвертоном" о покупке нападающего Ришарлисона, который жаждет уйти на повышение после сезона борьбы с "ирисками" за выживание в Премьер-Лиге.

В ходе этих переговоров "шпоры" обозначили свой интерес и к Гордону. Лондонский клуб рассматривает 21-летнего англичанина как талантливого игрока на будущее.

Sky Sports ожидает, что "Тоттенхэм" направит свое предложение по Ришарлисону и Гордону уже на этой неделе.

Добавим, в минувшем сезоне Премьер-Лиги Гордон принял участие в 35 матчах, включая 25 в стартовом составе. При этом Энтони забил четыре гола и отдал две результативные передачи.


Метки Гордон, Тоттенхэм, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 27.06.2022 18:00

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  1. liverbro 27.06.2022 18:06 # liverbro
    Опять курица лапой писала.фапл чмо

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  2. rauf 27.06.2022 18:02 # rauf
    Научитесь писать новости, а то у вас тут Эвертон своим же игроком интересуется)

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