"Эвертон" проявил интерес к Энтони Гордону
"Тоттенхэм" проявил интерес к левому вингеру "Эвертона" и молодежной сборной Англии (U-21) Энтони Гордону.
В данный момент "Тоттенхэм" ведет переговоры с "Эвертоном" о покупке нападающего Ришарлисона, который жаждет уйти на повышение после сезона борьбы с "ирисками" за выживание в Премьер-Лиге.
В ходе этих переговоров "шпоры" обозначили свой интерес и к Гордону. Лондонский клуб рассматривает 21-летнего англичанина как талантливого игрока на будущее.
Sky Sports ожидает, что "Тоттенхэм" направит свое предложение по Ришарлисону и Гордону уже на этой неделе.
Добавим, в минувшем сезоне Премьер-Лиги Гордон принял участие в 35 матчах, включая 25 в стартовом составе. При этом Энтони забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
27.06.2022 18:00
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Опять курица лапой писала.фапл чмо
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Научитесь писать новости, а то у вас тут Эвертон своим же игроком интересуется)
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