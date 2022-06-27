"Эвертон" проявил интерес к Энтони Гордону

"Тоттенхэм" проявил интерес к левому вингеру "Эвертона" и молодежной сборной Англии (U-21) Энтони Гордону.

В данный момент "Тоттенхэм" ведет переговоры с "Эвертоном" о покупке нападающего Ришарлисона, который жаждет уйти на повышение после сезона борьбы с "ирисками" за выживание в Премьер-Лиге.



В ходе этих переговоров "шпоры" обозначили свой интерес и к Гордону. Лондонский клуб рассматривает 21-летнего англичанина как талантливого игрока на будущее.



Sky Sports ожидает, что "Тоттенхэм" направит свое предложение по Ришарлисону и Гордону уже на этой неделе.



Добавим, в минувшем сезоне Премьер-Лиги Гордон принял участие в 35 матчах, включая 25 в стартовом составе. При этом Энтони забил четыре гола и отдал две результативные передачи.