"Челси" может поспорить с "Тоттенхэмом" за Ришарлисона
"Челси" задумывается о том, чтобы составить конкуренцию "Тоттенхэму" в борьбе за нападающего "Эвертона" Ришарлисона.
Как сообщает Sky Sports, "Тоттенхэм" "очень хочет" заполучить Ришарлисона. "Шпоры" уже ведут переговоры с "Эвертоном", который ожидает вскоре получить предложение от своих коллег из Северного Лондона.
Однако Ришарлисон вызывает интерес и со стороны "Челси", который рассматривает 25-летнего бразильца в качестве одного из вариантов на замену возвращающемуся в "Интер" Ромелу Лукаку.
По информации издания, "синие" могут обзавестись сразу тремя новыми атакующими игроками этим летом. На радаре у Томаса Тухеля также находятся Рахим Стерлинг из "Манчестер Сити" и Усман Дембеле из "Барселоны".
27.06.2022 17:00
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А кто на выход? Лукаку, Зиеш и?
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Не надо.
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игрок уравня членси
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Ниочем игрок.
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