"Челси" может поспорить с "Тоттенхэмом" за Ришарлисона

"Челси" задумывается о том, чтобы составить конкуренцию "Тоттенхэму" в борьбе за нападающего "Эвертона" Ришарлисона.

Как сообщает Sky Sports, "Тоттенхэм" "очень хочет" заполучить Ришарлисона. "Шпоры" уже ведут переговоры с "Эвертоном", который ожидает вскоре получить предложение от своих коллег из Северного Лондона.



Однако Ришарлисон вызывает интерес и со стороны "Челси", который рассматривает 25-летнего бразильца в качестве одного из вариантов на замену возвращающемуся в "Интер" Ромелу Лукаку.



По информации издания, "синие" могут обзавестись сразу тремя новыми атакующими игроками этим летом. На радаре у Томаса Тухеля также находятся Рахим Стерлинг из "Манчестер Сити" и Усман Дембеле из "Барселоны".