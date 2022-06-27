"Челси" может поспорить с "Тоттенхэмом" за Ришарлисона

Ришарлисон "Челси" задумывается о том, чтобы составить конкуренцию "Тоттенхэму" в борьбе за нападающего "Эвертона" Ришарлисона.

Как сообщает Sky Sports, "Тоттенхэм" "очень хочет" заполучить Ришарлисона. "Шпоры" уже ведут переговоры с "Эвертоном", который ожидает вскоре получить предложение от своих коллег из Северного Лондона.

Однако Ришарлисон вызывает интерес и со стороны "Челси", который рассматривает 25-летнего бразильца в качестве одного из вариантов на замену возвращающемуся в "Интер" Ромелу Лукаку.

По информации издания, "синие" могут обзавестись сразу тремя новыми атакующими игроками этим летом. На радаре у Томаса Тухеля также находятся Рахим Стерлинг из "Манчестер Сити" и Усман Дембеле из "Барселоны".


Метки Ришарлисон, Тоттенхэм, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 27.06.2022 17:00

Количество просмотров Просмотров: 496

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Последние комментарии:




  1. liverpool888 27.06.2022 17:39 # liverpool888
    А кто на выход? Лукаку, Зиеш и?

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  2. role-playin 27.06.2022 17:35 # role-playin
    Не надо.

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  3. liverpyl 27.06.2022 17:35 # liverpyl
    игрок уравня членси

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  4. jirrort 27.06.2022 17:14 # jirrort
    Ниочем игрок.

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