"Арсенал" объявил о покупке Тернера

"Арсенал" объявил о приобретении голкипера "Нью-Инглэнд Революшн" и сборной США Мэтта Тернера.

О том, что трансфер Тернера согласован, стало известно еще в феврале, но официального подтверждения со стороны "Арсенала" пришлось подождать.



И вот сегодня 28-летний американец присоединился к "канонирам" по сделке стоимостью 7.5 млн. фунтов, включая 2 млн. фунтов в виде бонусов.



Тернер заключил с "Арсеналом" трехлетний контракт с опцией продления на четвертый и в новом сезоне, как ожидается, будет исполнять роль дублера Аарона Рамсдейла, тогда как Бернд Лено, вероятно, покинет клуб.



"Наблюдая за "Арсеналом" в детстве, я влюбился в то, как играет эта команда, и в ценности этого клуба. Тогда казалось, что я от этого далеко, но почему нельзя мечтать однажды надеть футболку своего любимого клуба?"



"Поэтому я решил посвятить свою жизнь работе над своей игрой и тому, чтобы стать как можно более классным игроком и человеком. Мне удалось исполнить свою мечту, и это один из лучших дней в моей жизни", — сообщил новый 30-й номер "Арсенала".



Добавим, на счету Тернера 18 матчей за свою сборную. За "Нью-Инглэнд" он сыграл 102 поединка в течение шести лет, в 2021 приняв участие в матче всех звезд МЛС.