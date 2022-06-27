Босс "Сити" заявил, что его клуб не одержим Лигой Чемпионов

Исполнительный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано заявил, что его клуб не одержим победой в Лиге Чемпионов.

Несмотря на все свои успехи при владельцах из Абу-Даби, "Сити" до сих пор не выиграл элитный европейский турнир, хотя в 2021 году участвовал в его финале.



Однако Сориано считает, что "горожанам" просто не везет в Лиге Чемпионов, а истинный класс команды показывает Премьер-Лига.



"Мы не делаем победу в Лиге Чемпионов ядром наших целей. Как я уже говорил, в Лиге Чемпионов свою роль играет удача. Это всего несколько матчей — ты можешь провести плохой матч в полуфинале и вылететь".



"А вот тот, кто выигрывает титул, является лучшей командой в лиге. Между собой мы говорим: "Лига — это наши хлеб и масло". Этим мы и зарабатываем на жизнь, выступлением в лиге", — цитирует Сориано Manchester Evening News.