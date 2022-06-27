Босс "Сити" заявил, что его клуб не одержим Лигой Чемпионов

Ферран Сориано Исполнительный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано заявил, что его клуб не одержим победой в Лиге Чемпионов.

Несмотря на все свои успехи при владельцах из Абу-Даби, "Сити" до сих пор не выиграл элитный европейский турнир, хотя в 2021 году участвовал в его финале.

Однако Сориано считает, что "горожанам" просто не везет в Лиге Чемпионов, а истинный класс команды показывает Премьер-Лига.

"Мы не делаем победу в Лиге Чемпионов ядром наших целей. Как я уже говорил, в Лиге Чемпионов свою роль играет удача. Это всего несколько матчей — ты можешь провести плохой матч в полуфинале и вылететь".

"А вот тот, кто выигрывает титул, является лучшей командой в лиге. Между собой мы говорим: "Лига — это наши хлеб и масло". Этим мы и зарабатываем на жизнь, выступлением в лиге", — цитирует Сориано Manchester Evening News.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Сориано

Автор mihajlo   

Дата 27.06.2022 15:00

Количество просмотров Просмотров: 569

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  1. vals1702 27.06.2022 15:59 # vals1702
    снова обосрались - бывает )))

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  2. apl-nash 27.06.2022 15:56 # apl-nash
    Не нужон был(((

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  3. englandonelove 27.06.2022 15:37 # englandonelove
    Не нужна

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  4. falla 27.06.2022 15:35 # falla
    Король?!

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  5. mancityman 27.06.2022 15:35 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  6. xaram-ykt 27.06.2022 15:15 # xaram-ykt
    заявление сквозь слезы)

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  7. liverbro 27.06.2022 15:10 # liverbro
    Сейчас еще сруманк прибежит,и будет говорить,что это второсортный кубок.и что-нибудь еще про страпоны киданёт)

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  8. liverpoolec23 27.06.2022 15:06 # liverpoolec23
    Конечно не одержим,ведь они ее никогда и не выиграют сколько бы денег они не влили в состав,результат один,будут сосать.Эта шлюшка Фигу только на хуях прыгать умеет

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  9. osnovnoy2005 27.06.2022 15:05 # osnovnoy2005
    в Англии судейки могут подтащить ( пример агра с Арсеналом.)

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