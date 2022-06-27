Босс "Сити" заявил, что его клуб не одержим Лигой Чемпионов
Исполнительный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано заявил, что его клуб не одержим победой в Лиге Чемпионов.
Несмотря на все свои успехи при владельцах из Абу-Даби, "Сити" до сих пор не выиграл элитный европейский турнир, хотя в 2021 году участвовал в его финале.
Однако Сориано считает, что "горожанам" просто не везет в Лиге Чемпионов, а истинный класс команды показывает Премьер-Лига.
"Мы не делаем победу в Лиге Чемпионов ядром наших целей. Как я уже говорил, в Лиге Чемпионов свою роль играет удача. Это всего несколько матчей — ты можешь провести плохой матч в полуфинале и вылететь".
"А вот тот, кто выигрывает титул, является лучшей командой в лиге. Между собой мы говорим: "Лига — это наши хлеб и масло". Этим мы и зарабатываем на жизнь, выступлением в лиге", — цитирует Сориано Manchester Evening News.
27.06.2022 15:00
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снова обосрались - бывает )))
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Не нужон был(((
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Не нужна
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Король?!
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КОРОЛЬ!!!
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заявление сквозь слезы)
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Сейчас еще сруманк прибежит,и будет говорить,что это второсортный кубок.и что-нибудь еще про страпоны киданёт)
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Конечно не одержим,ведь они ее никогда и не выиграют сколько бы денег они не влили в состав,результат один,будут сосать.Эта шлюшка Фигу только на хуях прыгать умеет
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в Англии судейки могут подтащить ( пример агра с Арсеналом.)
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