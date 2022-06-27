Долг МЮ вырастет до 1 млрд. фунтов из-за реконструкции "Олд Траффорд"

Реконструкция "Олд Траффорд", вероятно, приведет к увеличению долга "Манчестер Юнайтед" до 1 миллиарда фунтов.

В данный момент "Юнайтед" при помощи архитектурной фирмы Populous разрабатывает план по увеличению вместимости своего стадиона до 88,000 зрителей, а также собирается обновить свою тренировочную базу в Каррингтоне.



В отличие от Тодда Бели, который взял на себя обязательство инвестировать 1.75 млрд. фунтов в инфраструктуру "Челси", владеющее "Юнайтед" семейство Глэйзеров не собирается тратить на перестройку "Олд Траффорд" свои средства.



Напротив, Глэйзеры продолжают вытягивать деньги из "Юнайтед" — на прошлой неделе клуб выплатил 11 млн. фунтов в виде дивидендов, из которых американское семейство забрало себе около 8 млн.



Daily Mirror предполагает, что столь амбициозный проект обернется удвоением текущего долга "красных дьяволов" в 500 млн. фунтов.