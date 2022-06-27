Долг МЮ вырастет до 1 млрд. фунтов из-за реконструкции "Олд Траффорд"
Реконструкция "Олд Траффорд", вероятно, приведет к увеличению долга "Манчестер Юнайтед" до 1 миллиарда фунтов.
В данный момент "Юнайтед" при помощи архитектурной фирмы Populous разрабатывает план по увеличению вместимости своего стадиона до 88,000 зрителей, а также собирается обновить свою тренировочную базу в Каррингтоне.
В отличие от Тодда Бели, который взял на себя обязательство инвестировать 1.75 млрд. фунтов в инфраструктуру "Челси", владеющее "Юнайтед" семейство Глэйзеров не собирается тратить на перестройку "Олд Траффорд" свои средства.
Напротив, Глэйзеры продолжают вытягивать деньги из "Юнайтед" — на прошлой неделе клуб выплатил 11 млн. фунтов в виде дивидендов, из которых американское семейство забрало себе около 8 млн.
Daily Mirror предполагает, что столь амбициозный проект обернется удвоением текущего долга "красных дьяволов" в 500 млн. фунтов.
27.06.2022 14:00
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Последние комментарии:
еще немного и клуб превратится в большую проблему. с каждым годом финансовые дела МЮ всё хуже.
реконструкция стадиона и обновление базы хорошо, но рост долга это очень и очень плохо.
давно бы продали клуб за очень большие деньги вместе с долгом. в любом случае на МЮ найдется большое количество покупателей.
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Дааа уж, с одной стороны даже жалко МЮ, один из самых известных футбольных клубов в мире с самой наверное большой фанатской базой, а владельцы просто доят клуб ни чего и ни кого не стесняясь.
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Там фанаты собираются бастовать, но всем похуй походу особенно Глэйзерам
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