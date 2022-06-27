Долг МЮ вырастет до 1 млрд. фунтов из-за реконструкции "Олд Траффорд"

Олд Траффорд Реконструкция "Олд Траффорд", вероятно, приведет к увеличению долга "Манчестер Юнайтед" до 1 миллиарда фунтов.

В данный момент "Юнайтед" при помощи архитектурной фирмы Populous разрабатывает план по увеличению вместимости своего стадиона до 88,000 зрителей, а также собирается обновить свою тренировочную базу в Каррингтоне.

В отличие от Тодда Бели, который взял на себя обязательство инвестировать 1.75 млрд. фунтов в инфраструктуру "Челси", владеющее "Юнайтед" семейство Глэйзеров не собирается тратить на перестройку "Олд Траффорд" свои средства.

Напротив, Глэйзеры продолжают вытягивать деньги из "Юнайтед" — на прошлой неделе клуб выплатил 11 млн. фунтов в виде дивидендов, из которых американское семейство забрало себе около 8 млн.

Daily Mirror предполагает, что столь амбициозный проект обернется удвоением текущего долга "красных дьяволов" в 500 млн. фунтов.


Метки Глэйзеры, Манчестер Юнайтед, Олд Траффорд, стадионы, финансы

Автор mihajlo   

Дата 27.06.2022 14:00

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  1. liverpool888 27.06.2022 15:22 # liverpool888
    еще немного и клуб превратится в большую проблему. с каждым годом финансовые дела МЮ всё хуже.
    реконструкция стадиона и обновление базы хорошо, но рост долга это очень и очень плохо.
    давно бы продали клуб за очень большие деньги вместе с долгом. в любом случае на МЮ найдется большое количество покупателей.

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  2. arhangel777 27.06.2022 14:57 # arhangel777
    Дааа уж, с одной стороны даже жалко МЮ, один из самых известных футбольных клубов в мире с самой наверное большой фанатской базой, а владельцы просто доят клуб ни чего и ни кого не стесняясь.

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  3. mancunia-planet 27.06.2022 14:25 # mancunia-planet
    Там фанаты собираются бастовать, но всем похуй походу особенно Глэйзерам

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