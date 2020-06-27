Фаулер объяснил, почему Салах до сих пор не заключил новый контракт

Бывший нападающий "Ливерпуля" Робби Фаулер озвучил теорию, почему "красные" до сих пор не заключили новый контракт с Мохамедом Салахом.

В данный момент у Салаха остается только 12 месяцев по контракту, и отсутствие прогресса в переговорах Фаулер считает холодным расчетом со стороны клуба, который опасается спада у Мохамеда в связи с возрастом.



"Не буду притворяться, будто я знаю, что происходит с его контрактом. Очевидно, я знаю не так много. И так много вопросов остаются без ответа. Но мы четко видим, что в случае с Мане клуб провел очень ясные, точные и безэмоциональные калькуляции — в апреле ему исполняется 31, он много лет играл на износ и хотел контракт как один из лучших игроков в мире. Отсюда вопрос: какие калькуляции будут в случае с Салахом?"



"Он рассчитывает на то, что в случае ухода из "Ливерпуля" следующим летом получит зарплату ожидаемого уровня и большой бонус, ведь он будет свободным агентом. Это может сработать — часто срабатывает".



"Но есть и другой расчет, которого, как я думаю, придерживается "Ливерпуль". Будет ли он прежним игроком следующим летом? Слушайте, вот уже долгое время он является одним из лучших в мире. Однако после Нового года — по его собственным стандартам — он довольно посредственен".



"Взгляните на его результативность: шесть голов с игры за весь 2022 год, куча упущенных моментов, страдания в финале Лиги Чемпионов, который он мог выиграть, заодно оформив "Золотой мяч". Поэтому он и "Ливерпуль" должны спросить: временно ли это из-за изнурительного расписания и разочарований со сборной Египта? Или время настигает его? Это вопрос и для других, кто потенциально заинтересован в нем. Сможет ли он остаться в элите мирового футбола на своем четвертом десятке лет или начнет увядать?"



"Признаюсь, я начинаю верить, что "Ливерпуль" склоняется ко второму, иначе они бы приложили больше усилий к заключению новой сделки. Либо, возможно, сейчас они ждут, как он начнет следующий сезон", — пишет Фаулер в своей колонке в Daily Mirror.