Роналду не вернется в "Спортинг"

Спортивный директор "Спортинга" Угу Виана исключил возвращение в Лиссабон нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду этим летом.

Согласно слухам, Роналду помышляет о смене клуба спустя всего один сезон после своего возвращения в "Юнайтед" из "Ювентуса".



Одним из претендентов на Роналду назывался его первый клуб "Спортинг", однако Виана, бывший полузащитник "Ньюкасла", допускает переход Криштиану только когда-нибудь в будущем.



"Думаю, не сейчас. Я не думаю, что это будет возможно".



"Что касается будущего, то его невозможно знать. У него остается еще один год по контракту, и давайте посмотрим, что он решит", — сообщил Виана Sky Sports.