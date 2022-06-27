Рафинья дал "Барселоне" еще "несколько дней"

Вингер "Лидса" и сборной Бразилии Рафинья поставил ультиматум перед "Барселоной".

Долгое время "Барселона" считалась главным претендентом на Рафинью, однако каталонский клуб до сих пор не нашел денег для приобретения 25-летнего бразильца.



Как сообщает Sport, агент игрока Деку едва встретился с боссами "Барселоны" на Ибице. Рафинья дал каталонцам еще "несколько дней", чтобы попытаться сделать свое предложение.



В противном случае Рафинья останется в Премьер-Лиге и сделает выбор между "Арсеналом", "Тоттенхэмом" и "Челси", которые хотят его заполучить. При этом наиболее серьезный интерес к звезде "Лидса" проявляют именно "канониры".