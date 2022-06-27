Рафинья дал "Барселоне" еще "несколько дней"

Рафинья Вингер "Лидса" и сборной Бразилии Рафинья поставил ультиматум перед "Барселоной".

Долгое время "Барселона" считалась главным претендентом на Рафинью, однако каталонский клуб до сих пор не нашел денег для приобретения 25-летнего бразильца.

Как сообщает Sport, агент игрока Деку едва встретился с боссами "Барселоны" на Ибице. Рафинья дал каталонцам еще "несколько дней", чтобы попытаться сделать свое предложение.

В противном случае Рафинья останется в Премьер-Лиге и сделает выбор между "Арсеналом", "Тоттенхэмом" и "Челси", которые хотят его заполучить. При этом наиболее серьезный интерес к звезде "Лидса" проявляют именно "канониры".


Метки Барселона, Лидс, Рафинья

Автор mihajlo   

Дата 27.06.2022 10:00

Количество просмотров Просмотров: 656

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gunnerlove 27.06.2022 10:43 # gunnerlove
    до чего же скатилась Барселона ...
    выглядят как попрошайки на рынке

    (ответить)

  2. high-malvern 27.06.2022 10:19 # high-malvern
    Нормально они там "решают дела" отдыхая на Ибице. Теперь понятно почему, переговоры по этому трансферу никак не сдвинутся с мертвой точки)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: