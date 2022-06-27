Рафинья дал "Барселоне" еще "несколько дней"
Вингер "Лидса" и сборной Бразилии Рафинья поставил ультиматум перед "Барселоной".
Долгое время "Барселона" считалась главным претендентом на Рафинью, однако каталонский клуб до сих пор не нашел денег для приобретения 25-летнего бразильца.
Как сообщает Sport, агент игрока Деку едва встретился с боссами "Барселоны" на Ибице. Рафинья дал каталонцам еще "несколько дней", чтобы попытаться сделать свое предложение.
В противном случае Рафинья останется в Премьер-Лиге и сделает выбор между "Арсеналом", "Тоттенхэмом" и "Челси", которые хотят его заполучить. При этом наиболее серьезный интерес к звезде "Лидса" проявляют именно "канониры".
27.06.2022 10:00
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Последние комментарии:
до чего же скатилась Барселона ...
выглядят как попрошайки на рынке
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Нормально они там "решают дела" отдыхая на Ибице. Теперь понятно почему, переговоры по этому трансферу никак не сдвинутся с мертвой точки)
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