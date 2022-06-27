МЮ отказался включить Магуайра в сделку по Де Йонгу

Харри Магуайр "Манчестер Юнайтед" отказался включить своего капитана Харри Магуайра в сделку по приобретению полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонгу.

Вот уже несколько недель "Юнайтед" ведет переговоры по Де Йонгу, который является целью номер один главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага.

Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, в ходе этих переговоров "Барселона" попросила взамен 29-летнего Магуайра, который крайне неудачно отыграл минувший сезон.

Однако "красные дьяволы" не пожелали расставаться с самым дорогим защитником в мире, который в свое время обошелся им в 80 миллионов фунтов.

Тем не менее, Де Йонг все равно должен перейти в "Юнайтед". "Барселона" надеется заставить своих коллег из Манчестера заплатить 69 млн. фунтов за 25-летнего голландца.


Метки Барселона, Де Йонг, Магуайр, Манчестер Юнайтед, слухи

Автор mihajlo   

Дата 27.06.2022 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1091

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  1. high-malvern 27.06.2022 10:14 # high-malvern
    Дикость какая-то.

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  2. liverpool888 27.06.2022 09:58 # liverpool888
    Ахахах, ну что за шляпа)
    Может быть, было наоборот? Барселона отказались включать Магуайра в сделку по де Йонгу. Звучит реалистично.

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  3. quavo 27.06.2022 09:55 # quavo
    н бля зе сан ебучий какую куйню только не выдумает

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  4. ivan-tns 27.06.2022 09:52 # ivan-tns
    Верните АПЛ в РФ, а то мне лень нажимать одну кнопку "VPN" и продолжать радовать себя играми!!!!!!!!!

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  5. suddenly 27.06.2022 09:33 # suddenly
    Барселона продолжает наступать на старые грабли, но МЮ на этот раз её уберёг.

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