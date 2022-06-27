МЮ отказался включить Магуайра в сделку по Де Йонгу
"Манчестер Юнайтед" отказался включить своего капитана Харри Магуайра в сделку по приобретению полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонгу.
Вот уже несколько недель "Юнайтед" ведет переговоры по Де Йонгу, который является целью номер один главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага.
Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, в ходе этих переговоров "Барселона" попросила взамен 29-летнего Магуайра, который крайне неудачно отыграл минувший сезон.
Однако "красные дьяволы" не пожелали расставаться с самым дорогим защитником в мире, который в свое время обошелся им в 80 миллионов фунтов.
Тем не менее, Де Йонг все равно должен перейти в "Юнайтед". "Барселона" надеется заставить своих коллег из Манчестера заплатить 69 млн. фунтов за 25-летнего голландца.
27.06.2022 09:00
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Последние комментарии:
Дикость какая-то.
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Ахахах, ну что за шляпа)
Может быть, было наоборот? Барселона отказались включать Магуайра в сделку по де Йонгу. Звучит реалистично.
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н бля зе сан ебучий какую куйню только не выдумает
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Верните АПЛ в РФ, а то мне лень нажимать одну кнопку "VPN" и продолжать радовать себя играми!!!!!!!!!
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Барселона продолжает наступать на старые грабли, но МЮ на этот раз её уберёг.
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