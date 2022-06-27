Роналду отказался перейти в "Интер Майами"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду отверг возможность перейти в клуб МЛС "Интер Майами", совладельцем которого является легенда "красных дьяволов" Дэвид Бекхэм.
Согласно слухам, Роналду всерьез задумывается о смене клуба спустя всего один год после своего возвращения в "Юнайтед" из "Ювентуса".
Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, Бекхэм попытался воспользоваться этой ситуацией, предложив 37-летнему португальцу возможность продолжить карьеру в солнечной Флориде.
Однако Роналду, которого также сватают в "Челси" и "Баварию", отказал Бекхэму ради того, чтобы остаться в "Юнайтед". И уже сегодня Криштиану приступает к предсезонной подготовке с "красными дьяволами".
27.06.2022 08:00
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