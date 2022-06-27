Роналду отказался перейти в "Интер Майами"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду отверг возможность перейти в клуб МЛС "Интер Майами", совладельцем которого является легенда "красных дьяволов" Дэвид Бекхэм.

Согласно слухам, Роналду всерьез задумывается о смене клуба спустя всего один год после своего возвращения в "Юнайтед" из "Ювентуса".



Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, Бекхэм попытался воспользоваться этой ситуацией, предложив 37-летнему португальцу возможность продолжить карьеру в солнечной Флориде.



Однако Роналду, которого также сватают в "Челси" и "Баварию", отказал Бекхэму ради того, чтобы остаться в "Юнайтед". И уже сегодня Криштиану приступает к предсезонной подготовке с "красными дьяволами".