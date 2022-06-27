"Фулхэм" предложил 11 млн. фунтов за Перейру
Вернувшийся в Премьер-Лигу "Фулхэм" предложил 11 миллионов фунтов за полузащитника "Манчестер Юнайтед" Андреаса Перейру.
Перейра принадлежит "Юнайтед" с 2014 года, за это время успев четырежды побывать в аренде. Минувший сезон Андреас провел в бразильском "Фламенго", приняв участие в финале Кубка Либертадорес.
"Фламенго" не стал выкупать Перейру, но и в планах главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага места для 26-летнего полузащитника нет.
Тем не менее, "Фулхэм" готов дать Андреасу шанс заиграть на уровне Премьер-Лиги, сообщает Daily Mail. Указанное предложение в 11 млн. фунтов предусматривает гарантированную выплату в 8.6 млн. фунтов.
Ожидается, что "Юнайтед" не будет стоять на пути у Перейры, чей контракт истекает в 2023 году и предусматривает опцию продления на 12 месяцев, и бразило-бельгиец сам примет решение насчет своего будущего.
27.06.2022 07:00
Просмотров: 244
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: