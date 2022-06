Светская хроника за понедельник

"Арсенал" лидирует в борьбе за Рафинью. "Тоттенхэм" обратился насчет Йошко Гвардиола. Трансферный бюджет Эрика Тен Хага будет ограничен 100 миллионами фунтов этим летом. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Барселона", "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Челси" продолжают борьбу за вингера Рафинью, которого "Лидс" оценивает в 65 миллионов фунтов. (Fabrizio Romano)



"Арсенал" — фаворит в борьбе за Рафинью. (The Athletic)



Защитник "Арсенала" Эктор Беллерин вызывает интерес у "Атлетико". (Goal)



"Челси" планирует потратить свыше 150 млн. фунтов этим летом. (Daily Mail)



"Челси" открыт к предложениям насчет голкипера Кепы Аррисабалаги. (Daily Mirror)



"Тоттенхэм" сделал запрос насчет защитника "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола. (Nabil Djellit)



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг сможет потратить только 100 млн. фунтов этим летом. (The Sun)



"Рома" жаждет переманить нападающего "Юнайтед" Криштиану Роналду. (Retesport)



Роналду может вернуться в "Спортинг", свой первый клуб. (The Sun)



"Юнайтед" уверен в приобретени полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга. (Goal)



"Юнайтед" назначил цену в 10 млн. фунтов за защитника Брандона Уильямса, которому нет места в планах Тен Хага. (Daily Mail)



"Марсель" пытается выкупить защитника Вильяма Салиба у "Арсенала". (Foot Mercato)



"Вест Хэм" заинтересован в полузащитнике "Саутгемптона" Джеймсе Уорд-Проузе. (Sky Sports)



Полузащитник "Брентфорда" Кристиан Эриксен выберет себе клуб в ближайшие часы или дни. (Fabrizio Romano)



Покидающий "Манчестер Сити" свободным агентом полузащитник Фернандиньо подпишет двухлетний контракт с "Атлетико Паранаэнсе". (Fabrizio Romano)



"Лидс" проявляет интерес к Тайлеру Адамсу из "РБ Лейпциг" и Мохамеду Камара из "Ред Булл" как к возможным заменам полузащитнику Калвину Филлипсу, который переходит в "Сити". (Daily Mail)



"Лестер", Эвертон", "Вулверхэмптон" и "Вест Хэм" заинтересованы в полузащитнике ПСЖ Джорджиньо Вейналдуме. (90min)



"Ньюкасл", "Эвертон" и "Астон Вилла" хотят полузащитника Томаша Соучека, который может покинуть "Вест Хэм" этим летом. (The Sun)



Экс-нападающий "Ньюкасла" и "Ливерпуля" Энди Кэрролл не смог перейти в "Брюгге", провалив медобследование. (Daily Mirror)



Другое



Капитан сборной Англии Харри Кейн станет титульным спонсором "Лейтон Ориент" из Лиги Два на третий сезон кряду. (Daily Mail)



После ухода из "Дерби" Уэйн Руни сосредоточится на получении тренерской лицензии УЕФА категории Pro. Пока он на полпути к этому. (The Sun)



Голкипер "Реала" Тибо Куртуа сделал татуировку на руки в честь победы над "Ливерпулем" в финале Лиги Чемпионов. (Daily Mail)



Капитан "Юнайтед" Харри Магуайр женился, устроив пышную церемонию бракосочетания на юге Франции. (Daily Star)



Магуайр потратил на свою свадьбу 250 тыс. фунтов. (The Sun)



Защитника "Барселоны" Жерара Пике заметили на Уимблдоне с пакетом из мегастора "Челси". (The Sun)