Мерсон: "Арсенал" не попадет в топ-4 с Нкетиа"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что нападающий Эдди Нкетиа недостаточно хорош для "канониров".

Недавно "Арсенал" предотвратил уход 23-летнего Нкетиа свободным агентом, заключив с Эдди новый долгосрочный контракт и передав своему воспитаннику легендарный 14-й номер.



Однако Мерсон предупреждает свой бывший клуб, что этого "канонирам" будет недостаточно для попадания в Лигу Чемпионов.



"Эдди Нкетиа — это все, что есть у "Арсенала" в нападении прямо сейчас. Недавно он заключил новый контракт, хотя казалось, что он может уйти".



"Не хочу проявить неуважение к Нкетиа, но Микель Артета должен осознать, что он не выведет их в топ-4. Абсолютно без шансов. Это факт".



"Нкетиа не затащит вас в Лигу Чемпионов. Он бы не смог выиграть конкуренцию у Доминика Калверт-Левина и Ришарлисона в "Эвертоне", а они почти вылетели".



"Он бы не выиграл конкуренцию у Александара Митровича в "Фулхэме", а они едва вышли наверх. Я не критикую Нкетиа, но с ним им не светит попадание в топ-4", — пишет Мерсон в своей колонке в Daily Star.