"Ливерпуль" — главный претендент на Беллингема
"Ливерпуль" является главным претендентом на полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема.
"Ливерпуль" помышлял о приглашении центрального полузащитника топ-уровня еще этим летом, однако приоритетные цели главного тренера "красных" Юргена Клоппа — вроде Орельена Тчуамени или Беллингема — оказались недостижимы.
В итоге "Ливерпуль" решил отложить приобретение игрока в центр поля на следующее лето и фактически уже завершил свою трансферную кампанию в это окно, подписав Дарвина Нуньеса, Фабиу Карвалью и Калвина Рэмси.
Клопп планирует вернуться за Беллингемом через 12 месяцев, а The Sun называет "Ливерпуль" главным претендентом на 18-летнего игрока сборной Англии.
Шансы "красных" заполучить Беллингема возросли после того, как "Манчестер Сити" согласованной покупкой Калвина Филлипса из "Лидса" фактически вышел из борьбы за Джуда.
26.06.2022 23:00
Просмотров: 732
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
КНЯЗЬ???
(ответить)
Да хер им в рыло. Беллингем - это замена Гюндогана/Силвы в будущем. Считайте он уже почти в Сити.
(ответить)
если не тупица и не гомосек, то не должен переходить в портовый бордель-середняк с нулевыми перспективами на чемпионство
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий