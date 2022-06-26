"Ливерпуль" — главный претендент на Беллингема

"Ливерпуль" является главным претендентом на полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема.

"Ливерпуль" помышлял о приглашении центрального полузащитника топ-уровня еще этим летом, однако приоритетные цели главного тренера "красных" Юргена Клоппа — вроде Орельена Тчуамени или Беллингема — оказались недостижимы.



В итоге "Ливерпуль" решил отложить приобретение игрока в центр поля на следующее лето и фактически уже завершил свою трансферную кампанию в это окно, подписав Дарвина Нуньеса, Фабиу Карвалью и Калвина Рэмси.



Клопп планирует вернуться за Беллингемом через 12 месяцев, а The Sun называет "Ливерпуль" главным претендентом на 18-летнего игрока сборной Англии.



Шансы "красных" заполучить Беллингема возросли после того, как "Манчестер Сити" согласованной покупкой Калвина Филлипса из "Лидса" фактически вышел из борьбы за Джуда.