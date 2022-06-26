"Ливерпуль" — главный претендент на Беллингема

Джуд Беллингем "Ливерпуль" является главным претендентом на полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема.

"Ливерпуль" помышлял о приглашении центрального полузащитника топ-уровня еще этим летом, однако приоритетные цели главного тренера "красных" Юргена Клоппа — вроде Орельена Тчуамени или Беллингема — оказались недостижимы.

В итоге "Ливерпуль" решил отложить приобретение игрока в центр поля на следующее лето и фактически уже завершил свою трансферную кампанию в это окно, подписав Дарвина Нуньеса, Фабиу Карвалью и Калвина Рэмси.

Клопп планирует вернуться за Беллингемом через 12 месяцев, а The Sun называет "Ливерпуль" главным претендентом на 18-летнего игрока сборной Англии.

Шансы "красных" заполучить Беллингема возросли после того, как "Манчестер Сити" согласованной покупкой Калвина Филлипса из "Лидса" фактически вышел из борьбы за Джуда.


Метки Беллингем, Боруссия, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 26.06.2022 23:00

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  1. electric 26.06.2022 23:44 # electric
    КНЯЗЬ???

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  2. high-malvern 26.06.2022 23:36 # high-malvern
    Да хер им в рыло. Беллингем - это замена Гюндогана/Силвы в будущем. Считайте он уже почти в Сити.

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  3. true-manc 26.06.2022 23:10 # true-manc
    если не тупица и не гомосек, то не должен переходить в портовый бордель-середняк с нулевыми перспективами на чемпионство

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