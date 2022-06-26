"Вест Хэм" обратился насчет Данжумы

"Вест Хэм" обратился к "Вильярреалу" насчет приобретения вингера Арно Данжумы.

В своем дебютном сезоне за "Вильярреал" после перехода из "Борнмута" Данжума забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи, что помогло испанской команде достичь 1/2 финала Лиги Чемпионов.



Как сообщает The Guardian, своей игрой Арно привлек огромный интерес — некоторые из крупнейших клубов Европы следят за 25-летним голландцем, который почти наверняка поедет на ЧМ-2022 в Катаре.



В следующем сезоне "Вест Хэм" будет выступать только в Лиге Конференций, поэтому "молотобойцам", возможно, будет непросто заманить Данжуму к себе.