Представитель Мане опроверг слухи насчет зарплаты Мане в "Ливерпуле"

Представитель нападающего Садио Мане опроверг слухи о том, что его клиент ушел из "Ливерпуля" из-за чересчур низкой зарплаты.

На текущей неделе Мане завершил переход в "Баварию" стоимостью 35 миллионов фунтов. Одновременно с этим появились слухи, что в "Ливерпуле" у Садио была "слишком низкая" зарплата.



Однако пиар-агент 30-летнего сенегальца Бакари Сиссе поспешил заверить, что "красные" справедливо оплачивали труд его клиента.



"Это ложные слухи. Мы не хотим говорить об этом. Игрок калибра Садио не может зарабатывать, как об этом говорят люди. Циркулирующие слухи совершенно ошибочны".



"Садио уже зарабатывал больше, когда переходил в "Ливерпуль" из "Саутгемптона". В 2018 году он продлил свой контракт, и его зарплата стала гораздо выше, нежели озвучивалась в медиа", — сообщил Сиссе TV5Monde.