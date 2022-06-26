Тен Хаг потребовал постричь траву на базе до 15 миллиметров
Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг отдал особые указания насчет газона на тренировочной базе клуба.
В понедельник, 27 июня, "Юнайтед" приступает к предсезонной подготовке. Прежде всего с каникул возвращаются игроки, которые в начале месяца не выступали за свои сборные.
Перед своей первой встречей с футболистами Тен Хаг попросил персонал базы в Каррингтоне состричь траву на тренировочных полях ровно до 15 миллиметров.
Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, Эрик убежден, что травяной покров такой высоты поможет игрокам улучшить мастерство и скорость паса.
Во время своих первых занятий Тен Хаг собирается сделать акцент именно на упражнениях с мячом. Также Эрик собирается подтянуть выносливость подопечных.
26.06.2022 19:00
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