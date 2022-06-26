Чеферин ответил Клоппу и Гвардиоле по поводу расписания

Президент УЕФА Александер Чеферин ответил на критику Юргена Клоппа из "Ливерпуля" и Хосепа Гвардиолы из "Манчестер Сити" по поводу невыносимого календаря матчей.

Клопп и Гвардиола регулярно высказываются по поводу того, что футбольные чиновники не заботятся о благополучии игроков, чрезвычайно плотным календарем создавая повышенный риск травм.



Однако Чеферин не соглашается с этими претензиями и предлагает двум именитым тренерам добиться сокращения количества команд в Премьер-Лиге и отмены Кубка Лиги, раз уж они так хотят облегчить расписание.



"Всегда легко критиковать ФИФА и УЕФА, но все очень просто. Если ты меньше играешь, то получаешь меньше денег. Кто должен жаловаться, что это заводские рабочие, которые получают по 1,000 евро в месяц".



"Каждый хочет играть больше кубковых матчей, но никто не готов идти на уступки. Клубы хотели играть по 10 матчей на групповой стадии Лиги Чемпионов — у них будет восемь, и это правильное число".



"Во внутренних чемпионатах должно быть по 18 клубов, но президенты с этим не согласны. Они должны понять, что два внутренних кубковых соревнования — это чересчур", — цитирует Чеферина Daily Mirror.