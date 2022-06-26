Чеферин ответил Клоппу и Гвардиоле по поводу расписания

Александер Чеферин Президент УЕФА Александер Чеферин ответил на критику Юргена Клоппа из "Ливерпуля" и Хосепа Гвардиолы из "Манчестер Сити" по поводу невыносимого календаря матчей.

Клопп и Гвардиола регулярно высказываются по поводу того, что футбольные чиновники не заботятся о благополучии игроков, чрезвычайно плотным календарем создавая повышенный риск травм.

Однако Чеферин не соглашается с этими претензиями и предлагает двум именитым тренерам добиться сокращения количества команд в Премьер-Лиге и отмены Кубка Лиги, раз уж они так хотят облегчить расписание.

"Всегда легко критиковать ФИФА и УЕФА, но все очень просто. Если ты меньше играешь, то получаешь меньше денег. Кто должен жаловаться, что это заводские рабочие, которые получают по 1,000 евро в месяц".

"Каждый хочет играть больше кубковых матчей, но никто не готов идти на уступки. Клубы хотели играть по 10 матчей на групповой стадии Лиги Чемпионов — у них будет восемь, и это правильное число".

"Во внутренних чемпионатах должно быть по 18 клубов, но президенты с этим не согласны. Они должны понять, что два внутренних кубковых соревнования — это чересчур", — цитирует Чеферина Daily Mirror.


Метки Гвардиола, Клопп, Ливерпуль, Манчестер Сити, УЕФА, Чеферин

Автор mihajlo   

Дата 26.06.2022 18:00

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  1. bes-ter 26.06.2022 19:11 # bes-ter
    В Англии нет зарплаты 1000 в месяц, там социал столько(200поундов в неделю)

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  2. superglor 26.06.2022 18:51 # superglor
    Саня чифирнул

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  3. shakur 26.06.2022 18:42 # shakur
    Эти пидоры вспоминают о рабочих только тогда, когда нужно на футболистов надавить)

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