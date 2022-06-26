"Тоттенхэм" продвигается в переговорах по Ришарлисону

"Тоттенхэм" продвигается в переговорах с "Эвертоном" о покупке нападающего Ришарлисона.

Несмотря на слухи об интересе "Тоттенхэма" к игрокам вроде Габриэля Жезусм и Рафиньи, именно Ришарлисона "шпоры" избрали своей целью по усилению атакующей линии.



Однако в ходе переговоров "Тоттенхэм" столкнулся с тем, что "Эвертон" попросил за Ришарлисрона значительно больше тем 50 миллионов фунтов, которые озвучивались прессой в качестве цены за 25-летнего игрока сборной Бразилии.



Как сообщает Daily Mail, в данный момент "шпоры" продолжают пытаться договориться о компенсации за Ришарлисона, предложив включить в сделку Харри Уинкса и Лукаса Моуру.



Как сообщает Daily Mail, "Тоттенхэм" надеется на снижение цены за Ришарлисона в ближайшие дни — "Эвертону" нужно кого-нибудь продать до 30 июня, чтобы не нарушить правила финансового фейр-плей.



Также сообщается, что 10 процентами от стоимости сделки "ирискам" придется поделиться с бывшим клубом Ришарлисона "Уотфордом".