Тренер "Монако" подтвердил переход Минамино

Такуми Минамино Главный тренер "Монако" Филипп Клеман подтвердил переход атакующего полузащитника "Ливерпуля" Такуми Минамино.

Ранее на текущей неделе стало известно, что "Монако" согласовал приобретение Минамино за 15.5 млн. фунтов, включая 2.6 млн. фунтов.

И хотя этот трансфер пока не подтвержден официально, Клеман уже открыто рассуждает о 27-летнем японце как о своем игроке.

"Я очень рад, я давно его знаю. Он занимал очень высокое место в нашем списке (трансферных целей). Каждый убежден, что он обладает качествами, чтобы кое-что добавить нашей команде".

"Он уже опытен и был очень хорош в "Зальцбурге", чей стиль схож с нашим, как и стиль "Ливерпуля", где высокая конкуренция. Так что это хорошая возможность", — сообщил Клеман RMC Sport.


Метки Ливерпуль, Минамино, Монако

Автор mihajlo   

Дата 26.06.2022 16:00

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Последние комментарии:




  1. tursa 26.06.2022 16:45 # tursa
    Бизнескарпуль: купили за 7, продали за 15. Сейчас продадут дэвиса за 5 лямов, хотя купили за 500тыс

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  2. electric 26.06.2022 16:23 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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  3. superglor 26.06.2022 16:19 # superglor
    Митамфитамино.

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