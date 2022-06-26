"Вест Хэм" договорился с Ареоля

"Вест Хэм" согласовал условия контракта с голкипером ПСЖ Альфонсом Арелоя.

Как известно, сезон 2021/22 Ареоля провел в "Вест Хэме" на правах аренды. Альфонс был лишь дублером Лукаша Фабиански, но все равно сыграл приличное количество матчей — 18 во всех соревнованиях — и помог команде Дэвида Мойеса достичь 1/2 финала Лиги Европы.



"Вест Хэм" с самого начала был готов воспользоваться своей опцией по выкупу трансфера Ареоля за 11 миллионов фунтов, однако были большие сомнения, согласится ли Альфонс и дальше мириться с ролью запасного голкипера.



Как сообщает Sky Sports, в конце концов "молотобойцам" удалось договориться с 29-летним игроком сборной Франции об условиях контракта до 2027 года.



Ожидается, что Ареоля прибудет в расположение "Вест Хэма" для подписания контракта в ближайшие 24 часа. Ради того, чтобы остаться с "молотобойцами" насовсем, Альфонс отверг интерес ряда других клубов, включая "Ньюкасл".