Фанаты МЮ планируют акцию протеста к первому матчу Тен Хага на "Олд Траффорд"

Болельщики "Манчестер Юнайтед" планируют устроить акцию протеста против владельцев клуба Глэйзеров к первому домашнему матчу нового главного тренера Эрика Тен Хага.

Тен Хаг дебютирует перед публикой "Олд Траффорд" 31 июля, когда в рамках товарищеского матча в гости к "Юнайтед" пожалует испанский "Райо Вальекано".



И хотя к самому Эрику у фанатов претензий пока нет, недовольство болельщиков в отношении Глэйзеров продолжает расти.



Американские владельцы до сих пор не привели в команду ни одного новичка этим летом, зато на текущей неделе изъяли из клуба очередные 8 миллионов фунтов в виде дивидендов.



Как сообщает Manchester Evening News, фанаты планируют собраться снаружи стадиона за несколько часов до матча и выразить свой протест Глэйзерам. Мероприятие ожидается "мирным".