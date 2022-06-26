"Порту" ожидает предложение "Ливерпуля" по Отавио
"Порту" ожидает получить предложение от "Ливерпуля" о покупке вингера Отавио.
Этим летом "Ливерпуль" уже укрепил свой состав Дарвином Нуньесом, Фабиу Карвалью и Калвином Рэмси. Ожидалось, что этими приобретениями "красные" и ограничатся.
Однако Daily Mirror утверждает, что команда Юргена Клоппа может получить еще одного новичка в это трансферное окно.
Уже отклонив предложение "Лидса" в 26 миллионов фунтов по Отавио, сейчас "Порту" находится в ожидании "оффера" "Ливерпуля" в размере около 34 млн. фунтов.
Контракт Отавин подразумевает отступные в 51 млн. фунтов, однако "Порту" готов довольствоваться компенсацией в районе 38 млн. фунтов.
В данный момент агент 27-летнего португальца бразильского происхождения уже находится в Англии и пытается уладить вопрос с будущим своего клиента.
Добавим, "Ливерпуль" лишь в январе приобрел у "Порту" нападающего Луиса Диаса.
26.06.2022 13:00
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Последние комментарии:
Смолов
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Тренер Порту,когда вернётся в клуб из отпуска.
https://ibb.co/djk3ScT
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и это замена салаха? видно же пытаются втюхать говно, за 26 можно взять, не больше
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> 27 лет
> 3 гола (2021/2022)
> 11 передач (2021/2022)
игрок уровня лузерпука - португальский даунинг
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