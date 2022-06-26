"Порту" ожидает предложение "Ливерпуля" по Отавио

"Порту" ожидает получить предложение от "Ливерпуля" о покупке вингера Отавио.

Этим летом "Ливерпуль" уже укрепил свой состав Дарвином Нуньесом, Фабиу Карвалью и Калвином Рэмси. Ожидалось, что этими приобретениями "красные" и ограничатся.



Однако Daily Mirror утверждает, что команда Юргена Клоппа может получить еще одного новичка в это трансферное окно.



Уже отклонив предложение "Лидса" в 26 миллионов фунтов по Отавио, сейчас "Порту" находится в ожидании "оффера" "Ливерпуля" в размере около 34 млн. фунтов.



Контракт Отавин подразумевает отступные в 51 млн. фунтов, однако "Порту" готов довольствоваться компенсацией в районе 38 млн. фунтов.



В данный момент агент 27-летнего португальца бразильского происхождения уже находится в Англии и пытается уладить вопрос с будущим своего клиента.



Добавим, "Ливерпуль" лишь в январе приобрел у "Порту" нападающего Луиса Диаса.