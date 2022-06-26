"Порту" ожидает предложение "Ливерпуля" по Отавио

Отавио "Порту" ожидает получить предложение от "Ливерпуля" о покупке вингера Отавио.

Этим летом "Ливерпуль" уже укрепил свой состав Дарвином Нуньесом, Фабиу Карвалью и Калвином Рэмси. Ожидалось, что этими приобретениями "красные" и ограничатся.

Однако Daily Mirror утверждает, что команда Юргена Клоппа может получить еще одного новичка в это трансферное окно.

Уже отклонив предложение "Лидса" в 26 миллионов фунтов по Отавио, сейчас "Порту" находится в ожидании "оффера" "Ливерпуля" в размере около 34 млн. фунтов.

Контракт Отавин подразумевает отступные в 51 млн. фунтов, однако "Порту" готов довольствоваться компенсацией в районе 38 млн. фунтов.

В данный момент агент 27-летнего португальца бразильского происхождения уже находится в Англии и пытается уладить вопрос с будущим своего клиента.

Добавим, "Ливерпуль" лишь в январе приобрел у "Порту" нападающего Луиса Диаса.


Метки Ливерпуль, Отавио, Порту, слухи

Автор mihajlo   

Дата 26.06.2022 13:00

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  1. ganinilyha 26.06.2022 13:31 # ganinilyha
    Смолов

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  2. jirrort 26.06.2022 13:12 # jirrort
    Тренер Порту,когда вернётся в клуб из отпуска.

    https://ibb.co/djk3ScT

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  3. tursa 26.06.2022 13:10 # tursa
    и это замена салаха? видно же пытаются втюхать говно, за 26 можно взять, не больше

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  4. true-manc 26.06.2022 13:04 # true-manc
    > 27 лет
    > 3 гола (2021/2022)
    > 11 передач (2021/2022)

    игрок уровня лузерпука - португальский даунинг

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