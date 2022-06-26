МЮ "очень близок" к договоренности по Де Йонгу

"Манчестер Юнайтед" "очень близок" к договоренности с "Барселоной" насчет покупки полузащитника Френки Де Йонга.

Как сообщает каталонское издание Sport со ссылкой на близкий к процессу переговоров источник, два клуба значительно приблизились к компромиссу за последние часы, и теперь переезд Де Йонга в Премьер-Лигу начинает приобретать реальные очертания.



Ожидается, что стоимость сделки по 25-летнему голландцу составит около 80 миллионов евро (69 млн. фунтов).



"Красные дьяволы" полны оптимизма, что окончательно договоренность с "Барселоной" будет достигнута к 30 июня. При этом клубу с "Олд Траффорд" все еще предстоит заручиться согласием самого Де Йонга.



Сам Френки ранее дал понять, что даст свой ответ, когда два клуба договорятся между собой.