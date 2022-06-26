МЮ "очень близок" к договоренности по Де Йонгу

Френки Де Йонг "Манчестер Юнайтед" "очень близок" к договоренности с "Барселоной" насчет покупки полузащитника Френки Де Йонга.

Как сообщает каталонское издание Sport со ссылкой на близкий к процессу переговоров источник, два клуба значительно приблизились к компромиссу за последние часы, и теперь переезд Де Йонга в Премьер-Лигу начинает приобретать реальные очертания.

Ожидается, что стоимость сделки по 25-летнему голландцу составит около 80 миллионов евро (69 млн. фунтов).

"Красные дьяволы" полны оптимизма, что окончательно договоренность с "Барселоной" будет достигнута к 30 июня. При этом клубу с "Олд Траффорд" все еще предстоит заручиться согласием самого Де Йонга.

Сам Френки ранее дал понять, что даст свой ответ, когда два клуба договорятся между собой.


Метки Барселона, Де Йонг, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 26.06.2022 12:00

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  1. empry 26.06.2022 12:02 # empry
    Кто-нибудь объяснит зачем он нужен за такие деньги после нескольких невзрачных сезонов в "Барселоне"?

    (ответить)

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