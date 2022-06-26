"Манчестер Юнайтед" занял жесткую позицию в отношении Криштиану Роналду и не собирается продавать своего бомбардира.

Сегодня утром появилась информация, что услуги Роналду были предложены "Челси", чей владелец Тодд Бели уже провел встречу с агентом 37-летнего португальца Жорже Мендешем.



И хотя у Роналду есть причины чувствовать себя несчастным в клубе, куда он вернулся только прошлым летом из "Ювентуса", уход Криштиану в это трансферное окно крайне маловероятным.



Как сообщает Sky Sports, "Юнайтед" исключает продажу Роналду и всецело ожидает, что Криштиану останется на "Олд Траффорд".



Добавим, в прошлом сезоне Роналду забил 24 гола в 38 матчах за "красных дьяволов" во всех соревнованиях, чего хватило лишь для попадания в Лигу Европы.