"Юнайтед" исключает продажу Роналду

Криштиану Роналду "Манчестер Юнайтед" занял жесткую позицию в отношении Криштиану Роналду и не собирается продавать своего бомбардира.

Сегодня утром появилась информация, что услуги Роналду были предложены "Челси", чей владелец Тодд Бели уже провел встречу с агентом 37-летнего португальца Жорже Мендешем.

И хотя у Роналду есть причины чувствовать себя несчастным в клубе, куда он вернулся только прошлым летом из "Ювентуса", уход Криштиану в это трансферное окно крайне маловероятным.

Как сообщает Sky Sports, "Юнайтед" исключает продажу Роналду и всецело ожидает, что Криштиану останется на "Олд Траффорд".

Добавим, в прошлом сезоне Роналду забил 24 гола в 38 матчах за "красных дьяволов" во всех соревнованиях, чего хватило лишь для попадания в Лигу Европы.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.06.2022 11:00

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  1. jirrort 26.06.2022 11:31 # jirrort
    Каааайф

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  2. mansoor 26.06.2022 11:18 # mansoor
    Да заебали уже вы, уходит не уходит, пишите какие то фуфло новости пошёл на хуй админ Михайло

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  3. mancunia-planet 26.06.2022 11:18 # mancunia-planet
    24 года в 38 матчах неплохо

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