"Юнайтед" исключает продажу Роналду
"Манчестер Юнайтед" занял жесткую позицию в отношении Криштиану Роналду и не собирается продавать своего бомбардира.
Сегодня утром появилась информация, что услуги Роналду были предложены "Челси", чей владелец Тодд Бели уже провел встречу с агентом 37-летнего португальца Жорже Мендешем.
И хотя у Роналду есть причины чувствовать себя несчастным в клубе, куда он вернулся только прошлым летом из "Ювентуса", уход Криштиану в это трансферное окно крайне маловероятным.
Как сообщает Sky Sports, "Юнайтед" исключает продажу Роналду и всецело ожидает, что Криштиану останется на "Олд Траффорд".
Добавим, в прошлом сезоне Роналду забил 24 гола в 38 матчах за "красных дьяволов" во всех соревнованиях, чего хватило лишь для попадания в Лигу Европы.
26.06.2022 11:00
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Каааайф
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Да заебали уже вы, уходит не уходит, пишите какие то фуфло новости пошёл на хуй админ Михайло
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24 года в 38 матчах неплохо
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