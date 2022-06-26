"Арсенал" продолжает переговоры насчет Лисандро Мартинеса

"Арсенал" продолжает работать над трансфером защитника "Аякса" Лисандро Мартинеса.

Именно Мартинеса, также способного сыграть левого защитника, главный тренер "Арсенала" Микель Артета избрал в качестве цели для укрепления своей линии обороны.



Покупкой Лисандро "канониры" надеются подстраховать себя на случай, если Нуну Тавареш все же уйдет в "Марсель".



Однако Daily Mail сообщает, что из-за высокого интереса к 24-летнему аргентинцу "Аякс" повысил цену за свою звезду до 35 миллионов фунтов.



Еще одним претендентом на Мартинеса, помимо "Арсенала", называется "Манчестер Юнайтед".