"Арсенал" продолжает переговоры насчет Лисандро Мартинеса
"Арсенал" продолжает работать над трансфером защитника "Аякса" Лисандро Мартинеса.
Именно Мартинеса, также способного сыграть левого защитника, главный тренер "Арсенала" Микель Артета избрал в качестве цели для укрепления своей линии обороны.
Покупкой Лисандро "канониры" надеются подстраховать себя на случай, если Нуну Тавареш все же уйдет в "Марсель".
Однако Daily Mail сообщает, что из-за высокого интереса к 24-летнему аргентинцу "Аякс" повысил цену за свою звезду до 35 миллионов фунтов.
Еще одним претендентом на Мартинеса, помимо "Арсенала", называется "Манчестер Юнайтед".
26.06.2022 10:00
Просмотров: 292
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: