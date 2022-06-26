"Арсенал" продолжает переговоры насчет Лисандро Мартинеса

Лисандро Мартинес "Арсенал" продолжает работать над трансфером защитника "Аякса" Лисандро Мартинеса.

Именно Мартинеса, также способного сыграть левого защитника, главный тренер "Арсенала" Микель Артета избрал в качестве цели для укрепления своей линии обороны.

Покупкой Лисандро "канониры" надеются подстраховать себя на случай, если Нуну Тавареш все же уйдет в "Марсель".

Однако Daily Mail сообщает, что из-за высокого интереса к 24-летнему аргентинцу "Аякс" повысил цену за свою звезду до 35 миллионов фунтов.

Еще одним претендентом на Мартинеса, помимо "Арсенала", называется "Манчестер Юнайтед".


Метки Арсенал, Аякс, Мартинес

Автор mihajlo   

Дата 26.06.2022 10:00

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