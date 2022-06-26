Даунинг ожидает ухода Фирмино из "Ливерпуля" через год

Бывший вингер "Ливерпуля" Стюарт Даунинг ожидает, что следующий сезон станет последним для нападающего Роберто Фирмино за "красных".

Как известно, "Ливерпуль" уже проводил Садио Мане в "Баварию", а следующим летом рискует лишиться Мохамеда Салаха, чей контракт к тому времени истечет.



Процесс смены поколений, как думает Даунинг, продолжит и 30-летний Фирмино, чей контракт тоже истекает через 12 месяцев. От знаменитого трио нападения "красных" не останется и следа.



"Ближе к концу минувшего сезона Роберто Фирмино играл не так много, как ему бы хотелось. А одно время он был основным игроком и участвовал почти в каждом матче".



"Меняется футбольный цикл. Диогу Жота пришел в клуб и удивил каждого. Я знал, что он хороший игрок, однако он забивает голы и ведет команду за собой".



"Как и Жота, Садио Мане, Мохамед Салах и Луис Диас тоже выигрывали конкуренцию у Фирмино. Чтобы выступать за клуб вроде "Ливерпуля", ты всегда должен показывать свою лучшую игру. Будет интересно посмотреть на новые сочетания".



"Надеюсь, Дарвин Нуньес заиграет, но Фирмино я рассматриваю как его сменщика. Если Фирмино вернется в форму, которую он демонстрировал пару сезонов назад, хотя бы до января, это придаст еще одно измерение "Ливерпулю", но скорее всего, это будет его последний год", — цитирует Даунинга Liverpool Echo.