"Челси" хочет укрепить атаку Дембеле и Стерлингом
"Челси" ожидает укрепить свою переднюю линию Усманом Дембеле из "Барселоны" и Рахимом Стерлингом из "Манчестер Сити".
Ранее на текущей неделе стало известно, что главный тренер "Челси" Томас Тухель лично обратился к Стерлингу, который помышляет об уходе из "Сити" этим летом.
Именно Тухель и новый владелец клуба Тодд Бели, назначивший себя временно исполняющим обязанности спортивного директора, взяли на себя решение трансферных вопросов в это окно.
По информации Daily Mail, Тухель и Бели определили Дембеле и как раз Стерлинга в качестве своих приоритетных целей по укреплению атаки, которая вскоре лишится возвращающегося в "Интер" Ромелу Лукаку.
И если Усман может достаться "Челси" бесплатно ввиду истекающего контракта, то за Рахима "синим" придется заплатить около 60 миллионов фунтов.
26.06.2022 08:00
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