"Челси" хочет укрепить атаку Дембеле и Стерлингом

Рахим Стерлинг и Усман Дембеле "Челси" ожидает укрепить свою переднюю линию Усманом Дембеле из "Барселоны" и Рахимом Стерлингом из "Манчестер Сити".

Ранее на текущей неделе стало известно, что главный тренер "Челси" Томас Тухель лично обратился к Стерлингу, который помышляет об уходе из "Сити" этим летом.

Именно Тухель и новый владелец клуба Тодд Бели, назначивший себя временно исполняющим обязанности спортивного директора, взяли на себя решение трансферных вопросов в это окно.

По информации Daily Mail, Тухель и Бели определили Дембеле и как раз Стерлинга в качестве своих приоритетных целей по укреплению атаки, которая вскоре лишится возвращающегося в "Интер" Ромелу Лукаку.

И если Усман может достаться "Челси" бесплатно ввиду истекающего контракта, то за Рахима "синим" придется заплатить около 60 миллионов фунтов.


Метки Дембеле, Манчестер Сити, Стерлинг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.06.2022 08:00

Количество просмотров Просмотров: 207



Поиск: