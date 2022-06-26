Бэйл объявил о переходе в "Лос-Анджелес"

Вингер Гарет Бэйл не вернется в английский футбол, решив остаток своей карьеры провести в клубе МЛС "Лос-Анджелес".

В конце июня у Бэйла истекает контракт с "Реалом", за который он выступал с 2013 года, лишь на сезон 2020/21 отлучившись в свой бывший клуб "Тоттенхэм" на правах аренды.



Ранее Гарет всерьез помышлял о том, чтобы завершить игровую карьеру этим летом, однако выход сборной Уэльса на Чемпионат Мира в Катаре заставил его изменить планы.



Бэйлу, которому в следующем месяце исполнится 33, потребовался клуб для поддержания физической формы в преддверии мирового первенства, и Гарета сватали в различные команды, включая "Тоттенхэм" и "Кардифф".



Наиболее вероятным направление для Бэйла считался как раз "Кардифф" — клуб Чемпионшипа из родного для Гарета города, однако в субботу вечером ветеран объявил, что отправляется в солнечную Калифорнию, где он подпишет однолетний контракт.