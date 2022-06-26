Роналду был предложен "Челси"

Криштиану Роналду "Челси" была возможность приобрести нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Роналду воссоединился с "Юнайтед" только прошлым летом, став лучшим бомбардиром команды в минувшем сезоне.

37-летний португалец забил 24 гола во всех соревнованиях, однако "красные дьяволы" не завоевали никаких трофеев и не попали в Лигу Чемпионов.

Вероятно, Криштиану огорчает и пассивность "Юнайтед" на трансферном рынке — после назначения Эрика Тен Хага главным тренером "дьяволы" пока не совершили ни одного приобретения, испытывая явные трудности с привлечением больших игроков на "Олд Траффорд".

И хотя "Юнайтед" не ожидает ухода Роналду после всего одного сезона, и в данный момент этот трансфер выглядит маловероятным, The Telegraph может подтвердить, что услуги Криштиану были предложены "Челси".

Новый владелец "синих" Тодд Бели лично встретился в Португалии с суперагентом Жорже Мендешем, чтобы обсудить переход Роналду.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.06.2022 06:00

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