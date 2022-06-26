Роналду был предложен "Челси"

"Челси" была возможность приобрести нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Роналду воссоединился с "Юнайтед" только прошлым летом, став лучшим бомбардиром команды в минувшем сезоне.



37-летний португалец забил 24 гола во всех соревнованиях, однако "красные дьяволы" не завоевали никаких трофеев и не попали в Лигу Чемпионов.



Вероятно, Криштиану огорчает и пассивность "Юнайтед" на трансферном рынке — после назначения Эрика Тен Хага главным тренером "дьяволы" пока не совершили ни одного приобретения, испытывая явные трудности с привлечением больших игроков на "Олд Траффорд".



И хотя "Юнайтед" не ожидает ухода Роналду после всего одного сезона, и в данный момент этот трансфер выглядит маловероятным, The Telegraph может подтвердить, что услуги Криштиану были предложены "Челси".



Новый владелец "синих" Тодд Бели лично встретился в Португалии с суперагентом Жорже Мендешем, чтобы обсудить переход Роналду.