"Вест Хэм" сделал предложение Лингарду
"Вест Хэм" сделал предложение вингеру Джесси Лингарду, который покидает "Манчестер Юнайтед".
1 июля Лингард становится свободным агентом — его истекающий контракт с родным клубом продлен не будет.
Лингард волен самостоятельно определять свою судьбу, и в "Вест Хэме" надеются, что Джесси выберет их, сообщает Sky Sports. Именно у "молотобойцев" игрок провел вторую половину сезона 2020/21 на правах аренды, забив девять голов в 16 матчах Премьер-Лиги.
Выдвинутое "Вест Хэмом" предложение стало следствием переговоров лондонского клуба с лагерем 29-летнего англичанина, который сейчас проводит отпуск в Майами.
Добавим, этим летом "молотобойцы" уже совершили одного крупное приобретение, купив защитника Найефа Агерда из "Ренна" за 30 миллионов фунтов.
26.06.2022 00:05
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Жесть, даже ему уже 29 лет, а всех ходит в "перспективных". Это покруче 26летнего Лофтус-Чика.
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