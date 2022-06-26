"Вест Хэм" сделал предложение Лингарду

Джесси Лингард "Вест Хэм" сделал предложение вингеру Джесси Лингарду, который покидает "Манчестер Юнайтед".

1 июля Лингард становится свободным агентом — его истекающий контракт с родным клубом продлен не будет.

Лингард волен самостоятельно определять свою судьбу, и в "Вест Хэме" надеются, что Джесси выберет их, сообщает Sky Sports. Именно у "молотобойцев" игрок провел вторую половину сезона 2020/21 на правах аренды, забив девять голов в 16 матчах Премьер-Лиги.

Выдвинутое "Вест Хэмом" предложение стало следствием переговоров лондонского клуба с лагерем 29-летнего англичанина, который сейчас проводит отпуск в Майами.

Добавим, этим летом "молотобойцы" уже совершили одного крупное приобретение, купив защитника Найефа Агерда из "Ренна" за 30 миллионов фунтов.


Метки Вест Хэм, Лингард

Автор mihajlo   

Дата 26.06.2022 00:05

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  1. role-playin 26.06.2022 00:27 # role-playin
    Жесть, даже ему уже 29 лет, а всех ходит в "перспективных". Это покруче 26летнего Лофтус-Чика.

    (ответить)

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