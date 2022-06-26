"Вест Хэм" сделал предложение Лингарду

"Вест Хэм" сделал предложение вингеру Джесси Лингарду, который покидает "Манчестер Юнайтед".

1 июля Лингард становится свободным агентом — его истекающий контракт с родным клубом продлен не будет.



Лингард волен самостоятельно определять свою судьбу, и в "Вест Хэме" надеются, что Джесси выберет их, сообщает Sky Sports. Именно у "молотобойцев" игрок провел вторую половину сезона 2020/21 на правах аренды, забив девять голов в 16 матчах Премьер-Лиги.



Выдвинутое "Вест Хэмом" предложение стало следствием переговоров лондонского клуба с лагерем 29-летнего англичанина, который сейчас проводит отпуск в Майами.



Добавим, этим летом "молотобойцы" уже совершили одного крупное приобретение, купив защитника Найефа Агерда из "Ренна" за 30 миллионов фунтов.