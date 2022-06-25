Тухель рассчитывает на шесть приобретений

Главный тренер "Челси" Томас Тухель рассчитывает совершить до шести приобретений в это трансферное окно.

Этим летом "Челси" не только не совершил ни одного приобретения, но и уже понес две крупных потери в лице Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена. На пороге ухода из клуба находится и Ромелу Лукаку.



Однако новый владелец "синих" Тодд Бели пообещал Тухелю, что тот получит усиление. На соответствующие цели клуб выделяет около 200 миллионов фунтов.



Как сообщает The Telegraph, Тухелю было обещано до шести новичков. Прямо сейчас "Челси" уже ведет переговоры по Рахиму Стерлингу из "Манчестер Сити", Маттейсу Де Лигту из "Ювентуса" и Жюлю Кунде из "Севильи".



Также на радаре у "синих" находятся Усман Дембеле из "Барселоны", Рафинья из "Лидса", Ришарлисон из "Эвертона" и Деклан Райс из "Вест Хэма".