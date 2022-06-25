Салихамиджич исключает переход Роналду в "Баварию"

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич опроверг слухи об интересе своего клуба к нападающему "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Согласно слухам, Роналду помышляет об уходе из "Манчестер Юнайтед" уже спустя год после своего возвращения в клуб из "Ювентуса".



Одним из возможных направлений для Криштиану назвалась "Бавария", которой грозит расставание с Робертом Левандовски. Однако 37-летнего португальца в Мюнхене не будет.



"Криштиану Роналду — игрок топ-уровня с выдающейся карьерой. Однако в циркулирующих слухах нет правды", — сообщил Салихамиджич Sky Germany.