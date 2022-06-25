"Лидс" предложит 26 млн. фунтов за Де Кетеларе

"Лидс" предложит 26 миллионов фунтов за полузащитника "Брюгге" и сборной Бельгии Шарля Де Кетеларе.

21-летний Де Кетеларе является воспитанником "Брюгге" и предпочитает играть либо позади нападающего, либо на фланге.



Шарль обладает впечатляющими физическими данными и голевым чутьем, забив 15 голов за клуб и сборную в минувшем сезоне.



Своей игрой Де Кетеларе привлек внимание европейского скаута "Лидса" Габи Руиса, который тщательно изучил игрока, и теперь клуб с "Элланд Роуд" готовится выдвинуть свое предложение.



Бельгийский источник Daily Mail утверждает, что "Лидс" — не единственный претендент на бельгийского таланта, который также вызывает серьезный интерес со стороны "Милана".



"Лидс" рассматривает Де Кетеларе в качестве замены для Рафиньи. Также на радаре у "белых" находятся Адама Траоре из "Вулверхэмптона" и Коди Гакпо из ПСВ.