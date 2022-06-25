Холанд может поселиться в особняке Погба

Особняк Поля Погба Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд может поселиться в особняке полузащитника Поля Погба, покидающего "Манчестер Юнайтед".

Контракт Погба с "Юнайтед" истекает в конце июня, и на текущей неделе стало известно, что Поль достиг принципиальной договоренности насчет своего возвращения в "Ювентус".

Таким образом, Погба освобождает свой роскошный особняк стоимостью 3 миллиона фунтов в Хейл-Барнс, пригороде Манчестера.

Однако эта недвижимость, возможно, не будет пустовать долго. Как сообщает The Sun, Холанд уже осмотрел жилище, которое может похвастать тренажерным залом, подогреваемым бассейном, сауной и даже помещением, оборудованным под небольшое футбольное поле, которое Погба называл "PP Arena".

Эрлинг как раз ищет себе новый дом после того, как ранее в июне он завершил переход в "Сити" из дортмундской "Боруссии" стоимостью 51 миллион фунтов.


Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Погба, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 25.06.2022 20:00

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  1. narcot 25.06.2022 20:21 # narcot
    оруууууууууу



    Кстати, дом расположен в непосредственной близости от базы мю

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  2. mancunia-planet 25.06.2022 20:08 # mancunia-planet
    Особняки на Рублёвке, и даже не обязательно там, вокруг Москвы навалом. Это гадюшная поебень.

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  3. dexter 25.06.2022 20:04 # dexter
    Бомжик ситявый во вторичку преедет.

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