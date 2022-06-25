Холанд может поселиться в особняке Погба

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд может поселиться в особняке полузащитника Поля Погба, покидающего "Манчестер Юнайтед".

Контракт Погба с "Юнайтед" истекает в конце июня, и на текущей неделе стало известно, что Поль достиг принципиальной договоренности насчет своего возвращения в "Ювентус".



Таким образом, Погба освобождает свой роскошный особняк стоимостью 3 миллиона фунтов в Хейл-Барнс, пригороде Манчестера.



Однако эта недвижимость, возможно, не будет пустовать долго. Как сообщает The Sun, Холанд уже осмотрел жилище, которое может похвастать тренажерным залом, подогреваемым бассейном, сауной и даже помещением, оборудованным под небольшое футбольное поле, которое Погба называл "PP Arena".



Эрлинг как раз ищет себе новый дом после того, как ранее в июне он завершил переход в "Сити" из дортмундской "Боруссии" стоимостью 51 миллион фунтов.