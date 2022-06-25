Зийеш подал прошение о трансфере и может перейти в "Лидс"

Хаким Зийеш Вингер "Челси" Хаким Зийеш подал прошение о трансфере и может отправиться в "Лидс".

Лишь сегодня утром стало известно, что переговоры насчет Зийеша, в 2020 году купленного "Челси" у "Аякса" за 33 миллиона фунтов, ведет "Милан".

Как сообщает Daily Express, Хаким недоволен дефицитом игрового времени на "Стэмфорд Бридж" и надеется уйти из клуба этим летом.

Однако "Милан" — не единственный претендент на Зийеша. Возможным направлением для 29-летнего игрока сборной Марокко также называется "Лидс".

При этом "Челси" может использовать Зийеша в качестве разменной монеты в сделке по вингеру "Лидсу" Рафинье, второе предложение о покупке которого сейчас готовит "Арсенал".


Метки Зийеш, Лидс, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.06.2022 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1113

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mixmaster 25.06.2022 20:11 # mixmaster
    ни дня не проходит, что бы педонедоклубу не поссали на бестолковку. ехехе

    (ответить)

  2. jirrort 25.06.2022 19:44 # jirrort
    Мразь бесхребетная ,как и Пулисик. Не для АПЛ игроки.

    (ответить)

  3. thegodfather 25.06.2022 19:42 # thegodfather
    Зае6ись. Зиеш нуб

    (ответить)

  4. takernotagiver 25.06.2022 19:41 # takernotagiver
    Вряд ли в Лидс перейдет. Выберет клуб по солидней

    (ответить)

  5. vagifspurs 25.06.2022 19:06 # vagifspurs
    Ему 29?) лол…

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: