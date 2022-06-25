Зийеш подал прошение о трансфере и может перейти в "Лидс"

Вингер "Челси" Хаким Зийеш подал прошение о трансфере и может отправиться в "Лидс".

Лишь сегодня утром стало известно, что переговоры насчет Зийеша, в 2020 году купленного "Челси" у "Аякса" за 33 миллиона фунтов, ведет "Милан".



Как сообщает Daily Express, Хаким недоволен дефицитом игрового времени на "Стэмфорд Бридж" и надеется уйти из клуба этим летом.



Однако "Милан" — не единственный претендент на Зийеша. Возможным направлением для 29-летнего игрока сборной Марокко также называется "Лидс".



При этом "Челси" может использовать Зийеша в качестве разменной монеты в сделке по вингеру "Лидсу" Рафинье, второе предложение о покупке которого сейчас готовит "Арсенал".