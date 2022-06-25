Зийеш подал прошение о трансфере и может перейти в "Лидс"
Вингер "Челси" Хаким Зийеш подал прошение о трансфере и может отправиться в "Лидс".
Лишь сегодня утром стало известно, что переговоры насчет Зийеша, в 2020 году купленного "Челси" у "Аякса" за 33 миллиона фунтов, ведет "Милан".
Как сообщает Daily Express, Хаким недоволен дефицитом игрового времени на "Стэмфорд Бридж" и надеется уйти из клуба этим летом.
Однако "Милан" — не единственный претендент на Зийеша. Возможным направлением для 29-летнего игрока сборной Марокко также называется "Лидс".
При этом "Челси" может использовать Зийеша в качестве разменной монеты в сделке по вингеру "Лидсу" Рафинье, второе предложение о покупке которого сейчас готовит "Арсенал".
25.06.2022 19:00
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ни дня не проходит, что бы педонедоклубу не поссали на бестолковку. ехехе
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Мразь бесхребетная ,как и Пулисик. Не для АПЛ игроки.
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Зае6ись. Зиеш нуб
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Вряд ли в Лидс перейдет. Выберет клуб по солидней
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Ему 29?) лол…
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