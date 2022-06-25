Антони не явился к началу предсезонной подготовки с "Аяксом"

Вингер Антони, называемый трансферной целью "Манчестер Юнайтед", не явился к началу предсезонной подготовки с "Аяксом".

В пятницу Альфред Шредер, сменивший ушедшего в "Юнайтед" Эрика Тен Хага на тренерском мостике "Аякса", начал готовить свою новую команду к сезону 2022/23.



Однако, как сообщает Manchester Evening New, Антони в первый день тренировок отсутствовал, что мгновенно подстегнуло спекуляции насчет перехода 22-летнего бразильца к "красным дьяволам".



В отличие от защитника Юрриена Тибера, который в начале июня выступал за сборную Голландии, а потому в отпуск отправился с запозданием, отсутствие Антони стало сюрпризом — бразилец не ездил в свою национальную команду в этом месяце и не имел уважительной причины для опоздания.



Добавим, что в минувшем сезоне Антони забил 12 голов и отдал 10 результативных передач во всех соревнованиях.