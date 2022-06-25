Райли покинет пост главы судейского корпуса в 2023 году

Майк Райли покинет должность главы судейского корпуса (Professional Game Match Officials Limited) после окончания сезона 2022/23.

Райли руководит судейским корпусом уже 13 лет, до этого 20 лет отработав в качестве рефери. Организация Майка отвечает за назначение арбитров на матчи под эгидой Премьер-Лиги, FA, Футбольной Лиги и Национальной Лиги.



Ранее в этом году стало известно, что сразу несколько клубов пожаловались на Райли в Премьер-Лигу, сетуя на непоследовательность судейских решений, ошибки арбитров и запутанную работу системы VAR.



И вот сегодня PGMO подтвердил, что через год 57-летний Райли уйдет. Полномочия Майкла будут распределены между директором, который будет отвечать за развитие рефери, и директором, который будет руководить организацией.



Добавим, ранее ходили слухи, что на место Райли может прийти экс-рефери Премьер-Лиги Ховард Уэбб, но пока это не подтверждается.