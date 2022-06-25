Тухель обратился к Стерлингу
Главный тренер "Челси" Томас Тухель вышел на контакт с вингером "Манчестер Сити" Рахимом Стерлингом.
На текущей неделе "Челси" согласовал переход своего нападающего в "Интер" на правах аренды. Освобождая место в передней линии своей команды, Тухель без промедлений обратился к Стерлингу.
Как сообщает The Telegraph, Тухель поинтересовался планами Рахима на будущее. Ожидается, что теперь "синие" выдвинут свое предложение по 27-летнему игроку сборной Англии.
"Сити" не собирается стоять на пути у Стерлинга, однако рассчитывает выручить 50-60 миллионов фунтов, несмотря на то, что контракт Рахима истекает уже через 12 месяцев.
Интерес к Стерлингу также проявляют "Реал" и "Барселона", однако вариант с "Челси" вполне устроит Рахима, если он будет уверен, что будет играть регулярно и сражаться за трофеи.
25.06.2022 15:00
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Легендарные футбольные связки 21 века :
ЧЕЛСИ - ТРОФЕИ
зеропук - шконка
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v-0987654321
Обстрелы бомбежки взрывы нищета голодание.каждый день.
Кому нах такая жизнь понравится,возьмут покинут родину. кхохлы це Европу.
Потом Великий Русский народ будет переселятся на окраину.
Вот и всё нету украины.
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25.06.2022 14:36 # удалить
v-0987654321
Гениальный план
Гениальная тактика Путина
Источник: http://fapl.ru/posts/93966/?c=1#c7590324
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Tru Manс, 14 сентября буду в Таллинне.
Земляк, отпишись в телегу и стыканемся. Если конечно опять не сядешь с ковидом.(((
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Будет интересно посмотреть на Рахимчика в Педикси и как великий гений тактики Пи3духель встроит КОРОЛЯ в свою педосистему.
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толковый дельфин, на 10-ку наныряет
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