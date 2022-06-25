Тухель обратился к Стерлингу

Главный тренер "Челси" Томас Тухель вышел на контакт с вингером "Манчестер Сити" Рахимом Стерлингом.

На текущей неделе "Челси" согласовал переход своего нападающего в "Интер" на правах аренды. Освобождая место в передней линии своей команды, Тухель без промедлений обратился к Стерлингу.



Как сообщает The Telegraph, Тухель поинтересовался планами Рахима на будущее. Ожидается, что теперь "синие" выдвинут свое предложение по 27-летнему игроку сборной Англии.



"Сити" не собирается стоять на пути у Стерлинга, однако рассчитывает выручить 50-60 миллионов фунтов, несмотря на то, что контракт Рахима истекает уже через 12 месяцев.



Интерес к Стерлингу также проявляют "Реал" и "Барселона", однако вариант с "Челси" вполне устроит Рахима, если он будет уверен, что будет играть регулярно и сражаться за трофеи.