Тухель обратился к Стерлингу

Рахим Стерлинг Главный тренер "Челси" Томас Тухель вышел на контакт с вингером "Манчестер Сити" Рахимом Стерлингом.

На текущей неделе "Челси" согласовал переход своего нападающего в "Интер" на правах аренды. Освобождая место в передней линии своей команды, Тухель без промедлений обратился к Стерлингу.

Как сообщает The Telegraph, Тухель поинтересовался планами Рахима на будущее. Ожидается, что теперь "синие" выдвинут свое предложение по 27-летнему игроку сборной Англии.

"Сити" не собирается стоять на пути у Стерлинга, однако рассчитывает выручить 50-60 миллионов фунтов, несмотря на то, что контракт Рахима истекает уже через 12 месяцев.

Интерес к Стерлингу также проявляют "Реал" и "Барселона", однако вариант с "Челси" вполне устроит Рахима, если он будет уверен, что будет играть регулярно и сражаться за трофеи.


Метки Манчестер Сити, Стерлинг, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.06.2022 15:00

Количество просмотров Просмотров: 784

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  1. jirrort 25.06.2022 15:52 # jirrort
    Легендарные футбольные связки 21 века :

    ЧЕЛСИ - ТРОФЕИ
    зеропук - шконка

    (ответить)

  2. v-0987654321 25.06.2022 15:48 # v-0987654321
    v-0987654321

    Обстрелы бомбежки взрывы нищета голодание.каждый день.
    Кому нах такая жизнь понравится,возьмут покинут родину. кхохлы це Европу.
    Потом Великий Русский народ будет переселятся на окраину.
    Вот и всё нету украины.
    (ответить)
    25.06.2022 14:36 # удалить
    v-0987654321

    Гениальный план

    Гениальная тактика Путина

    Источник: http://fapl.ru/posts/93966/?c=1#c7590324

    (ответить)

  3. sexan 25.06.2022 15:26 # sexan
    Tru Manс, 14 сентября буду в Таллинне.
    Земляк, отпишись в телегу и стыканемся. Если конечно опять не сядешь с ковидом.(((

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  4. slash-lfc 25.06.2022 15:07 # slash-lfc
    Будет интересно посмотреть на Рахимчика в Педикси и как великий гений тактики Пи3духель встроит КОРОЛЯ в свою педосистему.

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  5. chelsea-69 25.06.2022 15:04 # chelsea-69
    толковый дельфин, на 10-ку наныряет

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