"Ливерпуль" может продать Салаха этим летом

Мохамед Салах "Ливерпуль" задумывается о том, чтобы расстаться с нападающим Мохамедом Салахом уже этим летом.

Еще перед финалом Лиги Чемпионов против "Реала" в прошлом месяце Салах заявил, что планирует остаться в "Ливерпуле" на следующий сезон, независимо от своей контрактной ситуации.

Если новый контракт так и не будет заключен, для мерсисайдского клуба это бы означало потерю Мохамеда через 12 месяцев безо всякой компенсации.

Такого рода сценарий является нежелательным для "Ливерпуля", и боссы клуба с "Энфилда" обдумывают продажу Салаха уже в это трансферное окно.

Как утверждает The Sun, "Ливерпуль" будет готов отпустить 30-летнего египтянина, если кто-нибудь предложит за него 60 миллионов фунтов.

Сообщается, что за ситуацией вокруг Салаха внимательно следит "Реал", который ранее этим летом не смог переманить Килиана Мбаппе из ПСЖ.

В данный момент подписание Салахом нового контракта выглядит маловероятным — Мохамед требует повысить свою зарплату до 400,000 фунтов в неделю, но "красные" пойти на это не готов.


Метки Ливерпуль, Реал, Салах

Автор mihajlo   

Дата 25.06.2022 14:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 25.06.2022 14:12 # true-manc
    орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

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  2. lfc1962 25.06.2022 14:11 # lfc1962
    Мудрый ход. Но только как можно быстрей, чтобы на вырученные деньги можно было укрепиться уже этим летом.

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  3. danny949494 25.06.2022 14:09 # danny949494
    Если фараон уйдёт, колбасе можно и не начинать сезон.

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  4. slash-lfc 25.06.2022 14:03 # slash-lfc
    Орууууууу. Пизда выскочкам ))

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