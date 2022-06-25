"Ливерпуль" может продать Салаха этим летом

"Ливерпуль" задумывается о том, чтобы расстаться с нападающим Мохамедом Салахом уже этим летом.

Еще перед финалом Лиги Чемпионов против "Реала" в прошлом месяце Салах заявил, что планирует остаться в "Ливерпуле" на следующий сезон, независимо от своей контрактной ситуации.



Если новый контракт так и не будет заключен, для мерсисайдского клуба это бы означало потерю Мохамеда через 12 месяцев безо всякой компенсации.



Такого рода сценарий является нежелательным для "Ливерпуля", и боссы клуба с "Энфилда" обдумывают продажу Салаха уже в это трансферное окно.



Как утверждает The Sun, "Ливерпуль" будет готов отпустить 30-летнего египтянина, если кто-нибудь предложит за него 60 миллионов фунтов.



Сообщается, что за ситуацией вокруг Салаха внимательно следит "Реал", который ранее этим летом не смог переманить Килиана Мбаппе из ПСЖ.



В данный момент подписание Салахом нового контракта выглядит маловероятным — Мохамед требует повысить свою зарплату до 400,000 фунтов в неделю, но "красные" пойти на это не готов.