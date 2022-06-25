"Форест" купил Авоньи за рекордные деньги

Тайво Авоньи Новичок Премьер-Лиги "Ноттингем Форест" обновил свой трансферный рекорд покупкой нападающего "Униона" и сборной Нигерии Тайво Авоньи. Сделка оценивается в 17 миллионов фунтов.

24-летний Авоньи заключил контракт до 2027 года и стал первым новичком "Форест" после повышения в классе через победу в плей-офф Чемпионшипа в минувшем сезоне.

Тайво выдающимся образом провел кампанию 2021/22, забив 20 голов в 43 матчах во всех соревнованиях. В том числе нигериец отличился 15 раз в Бундеслиге, что помогло "Униону" финишировать на пятом месте и впервые с 2001/02 квалифицироваться в Лигу Европы.

"Я в восторге от своего перехода в "Ноттингем Форест". Я всегда мечтал выступать в Премьер-Лиге. Поговорив со Стивом Купером о наших амбициях и изучив "Пэлас", его историю, я понял, что хочу быть частью этого клуба", — сообщил Авоньи.

Добавим, Тайво начинал свою профессиональную карьеру в "Ливерпуле", успев побывать на правах аренды во "Франкфурте", НЕКе, "Мускроне", "Генте", "Майнце" и как раз "Унионе", который выкупил его прошлым летом за 6.5 млн. фунтов.


Метки Авоньи, Ноттингем Форест, трансферы, Унион

Автор mihajlo   

Дата 25.06.2022 13:00

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  1. gerrard08 25.06.2022 14:06 # gerrard08
    Нам кстати 2 ляма перепала с этого трансфера)

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  2. deneight 25.06.2022 13:44 # deneight
    "Я в восторге от своего перехода в "Ноттингем Форест" и изучив "Пэлас", его историю, я понял, что хочу быть частью этого клуба", — сообщил Авоньи.

    В восторге от Форест, изучил Пэлас, хотел в Сити, но понравится и в Шипе.

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  3. gidro-met 25.06.2022 13:05 # gidro-met
    ну что сказать..............Круто, че

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