"Форест" купил Авоньи за рекордные деньги

Новичок Премьер-Лиги "Ноттингем Форест" обновил свой трансферный рекорд покупкой нападающего "Униона" и сборной Нигерии Тайво Авоньи. Сделка оценивается в 17 миллионов фунтов.

24-летний Авоньи заключил контракт до 2027 года и стал первым новичком "Форест" после повышения в классе через победу в плей-офф Чемпионшипа в минувшем сезоне.



Тайво выдающимся образом провел кампанию 2021/22, забив 20 голов в 43 матчах во всех соревнованиях. В том числе нигериец отличился 15 раз в Бундеслиге, что помогло "Униону" финишировать на пятом месте и впервые с 2001/02 квалифицироваться в Лигу Европы.



"Я в восторге от своего перехода в "Ноттингем Форест". Я всегда мечтал выступать в Премьер-Лиге. Поговорив со Стивом Купером о наших амбициях и изучив "Пэлас", его историю, я понял, что хочу быть частью этого клуба", — сообщил Авоньи.



Добавим, Тайво начинал свою профессиональную карьеру в "Ливерпуле", успев побывать на правах аренды во "Франкфурте", НЕКе, "Мускроне", "Генте", "Майнце" и как раз "Унионе", который выкупил его прошлым летом за 6.5 млн. фунтов.