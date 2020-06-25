Тен Хаг вынудил Рангника уйти из МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг сыграл ключевую роль в уходе Ральфа Рангника из клуба.

Напомним, Рангник на временной основе тренировал "Юнайтед" во второй половине этого сезона. Ральф заранее договорился, что следующие два года будет консультантом "красных дьяволов".



Затем Рангник возглавил сборную Австрии, заверив, что это не станет помехой к его работе на "Олд Траффорд".



Однако в эту должность Ральф так и не вступил. Спустя неделю после окончания сезона "Юнайтед" объявил о расставании с немецким специалистом, и ESPN стало известно, что это напрямую связано с Тен Хагом.



Тен Хаг сразу сообщил клубу, что не собирается работать с консультантом, а также отказал Рангнику в личной встрече, ограничившись телефонным звонком. После этого Ральфу не осталось ничего другого, кроме как уйти.