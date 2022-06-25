"Тоттенхэм" обсуждает аренду Лангле

"Тоттенхэм" ведет переговоры об аренде центрального защитника "Барселоны" Клемана Лангле на следующий сезон.

По информации ESPN, два клуба находятся в диалоге по Лангле уже несколько недель. Клеману нет места в планах главного тренера "Барселоны" Хави на следующий сезон.



"Барселона" более чем рада избавиться от Лангле и надеется, что "Тоттенхэм" сможет уговорить 27-летнего француза присоединиться к команде Антонио Конте.



В идеале "Барселона" вообще предпочла бы продать Лангле, но готова довольствоваться и арендой — лишь бы облегчить свою зарплатную ведомость и создать пространство для приглашения новичков вроде Роберта Левандовски.



В "Тоттенхэме" ожидают, что Лангле определится насчет переезда в Лондон в ближайшие дни.