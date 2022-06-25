"Милан" обсуждает покупку Зийеша

"Милан" вступил в переговоры о покупке вингнера "Челси" Хакима Зийеша.

Два года назад "Челси" заплатил "Аяксу" 33 миллиона фунтов за Зийеша, однако на "Стэмфорд Бридж" Хакиму не удается стабильно демонстрировать тот блестящий футбол, которым он выделялся в Амстердаме.



Как сообщает Sky Sports, Зийеш может стать третьим за последние 12 месяцев игроком "Челси", который отправится в "Милан". Ранее этот путь проделали Оливье Жиру и Фикайо Томори.



В данный момент "синие" обсуждают покупку Рахима Стерлинга у "Манчестер Сити", и этот трансфер может ускорить уход 29-летнего марокканца.



Добавим, в минувшем сезоне Зийеш выходил в стартовом составе "Челси" только на 14 из 38 матчей в Премьер-Лиге, забив четыре гола и отдав три результативные передачи.